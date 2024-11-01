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В центре Одессы восстанавливают дом-памятник, пострадавший от пожаров (фото)

В центре Одессы восстанавливают дом-памятник, пострадавший от пожаров (фото)

В одесском доме-памятнике архитектуры на Софиевской угол пер. Ляпунова, который серьезно пострадал в результате пожаров этим летом, продолжаются противоаварийные работы.

Напомним, первый масштабный пожар в трехэтажном старинном жилом доме №6 (известном как доходный дом Самохвалова) на перекрестке улицы Софиевской и переулка Ройтбурда (Ляпуновых) случился днем 30 июня. Тогда во время тушения пожара пострадали трое спасателей, а один из них, Владимир Александрюк, 4 августа скончался в больнице.

Второй пожар произошел вечером среды, 14 августа 2024 года, во время ракетного обстрела Одессы.

Как сообщили в мэрии, противоаварийные работы в доме по ул. Софиевской проводятся силами ЖКС «Порто-Франковский».

Строительные материалы предоставляют благотворительные и общественные организации, что позволяет провести ремонт памятника архитектуры в более короткие сроки. Ведь бюджетные процедуры требуют много времени.

Уже обустроен армопояс для связывания стен, а также кровли над наиболее поврежденной частью здания. Осталась небольшая часть кровли, которая нуждается в перекрытии.

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пострадавший дом

Среди первоочередных задач: восстановить перекрытие между новой крышей и квартирами, установить окна и системы отопления, а также отремонтировать лестницу в одном из подъездов.
дом на Софиевской

Также в Одессе выделили 6 млн. грн на ремонт флигелей дома по Воронцовскому переулку, 3, который является объектом охраны культурного наследия.

 

 

 

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