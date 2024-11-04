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В Одесі відновлюють 16-поверховий будинок, у який влучила російська ракета (відео)

В Одесі відновлюють 16-поверховий будинок, у який влучила російська ракета (відео)

В Одесі на Молдаванці розпочато відновлення 16-поверхового житлового будинку – секції ЖК «Люксембург», який постраждав унаслідок влучання російської ракети 29 грудня 2023 року.

Унаслідок російського масованого ракетного удару будівля на вул. Середня, 24, зазнала значних пошкоджень: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, частково зруйновано ще кілька поверхів. Загинули 3 людини.

На початку 2024 року в будинку було проведено стабілізаційні роботи, що дозволило зупинити подальше руйнування конструкції.

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Як повідомили в мерії Одеси, наразі розпочалося відновлення 16-поверхівки. Роботи виконує ТОВ «Стикон» – переможець тендеру.

Щоб почати відновлення будинку, необхідно було пройти всі держпроцедури: фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА) розробили проєкт відновлення зруйнованої секції, потім було проведено експертизу цього проєкту і проведено конкурс з вибору виконавця робіт.

У мерії розповіли, що будинок на Середній – це один із найважчих об’єктів. На сьогодні фахівці розпочали відновлення зовнішніх конструкцій будівлі, внутрішніх стін і перегородок. Розпочато підготовчі роботи з посилення будівлі та зведення нових конструкцій.

Роботи планують завершити до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, з міського бюджету на відновлення пошкодженого будинку виділено 42 млн грн, з яких 7 млн грн – на ліквідацію наслідків атаки, а 35 млн грн – на відновлення.

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