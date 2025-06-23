Ключевые моменты:

Мастера из команды «1000 дверей Одессы» вернули жизнь двери, пережившей пожар 1885 года;

Старинная дверь дома Шульца – памятник архитектуры и истории местного значения;

В каждом штрихе реставрации чувствуется любовь к Одессе, это заметно на наших фото.

Мастера из команды «1000 дверей Одессы» вернули ей жизнь, и теперь каждая деталь этого творения дышит историей.

Как рассказывают реставраторы, эта дверь – не просто дерево и стекло, это свидетель эпох, пережившая пожар 1885 года, видевшая переезд артиллерийской бригады и смену жильцов, сохраняя в себе дух архитектора Феликса Гонсиоровского.

Представьте: дуб с глубоким, насыщенным оттенком, сохранивший тепло прошлого, латунная фурнитура, блестящая, словно рассказывающая свои истории, и прозрачное стекло, впускающее свет в темный подъезд.

Ни латок, ни закрашенных окон – только чистота и величие. Здесь когда-то жил судостроитель Чарльз Кларк, и его дух, кажется, все еще витает в этих стенах. Эта дверь – памятник архитектуры и истории местного значения, и теперь она снова открываются миру благодаря усилиям команды «Тысячи дверей Одессы».

Смотрите на фото – в каждом штрихе реставрации чувствуется любовь к Одессе, к ее прошлому. Это не просто ремонт – это возрождение души города, где каждая деталь говорит о непрерывности времени. Здесь можно почувствовать, как бьется сердце старой Одессы…

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