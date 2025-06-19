В Одессе хотят переименовать переулок Канатный в честь поэта Михая Эминеску

Ключевые моменты:

Инициатива о переименовании Канатного переулка в Одессе была поддержана еще в 2022 году;

Почему, по мнению чиновницы Одесской ОВА, переименование переулка Канатного в Одессе не вызовет неудобств;

Кто такой Михай Эминеску и как его имя связано с Одессой.

Об этом сообщила накануне заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной военной администрации, начальник управления культуры, национальностей и религий Ярослава Резникова.

По ее словам, эта инициатива еще в 2022 году была представлена Одесской областной национально-культурной румынской ассоциацией «Бессарабия», и тогда же ее поддержала историко-топонимическая комиссия города.

«Напомню, что в 2025 году отмечают 175 лет со дня рождения Михая Эминеску (15 января 1850 г.), а потому 2025 год объявлен Культурным годом Михая Эминеску по инициативе Румынской Академии и Академии Наук Республики Молдова. А еще в 2024 году исполняется 140 лет с момента его пребывания в Одессе!», – написала у себя в Facebook Ярослава Резникова.

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Чиновница отмечает, что имя Эминеску носят улицы, площади, музеи, театры и учебные заведения не только в Румынии и Молдове, но и в Украине – в частности в Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. В Одессе бюст поэта установлен возле Генерального консульства Румынии на улице Базарной (угол В. Корженко).

«Прошу учесть, что действующее название – переулок Канатный, между Большой и Малой Арнаутскими – происходит от исторических канатных заводов. Но рядом существует улица Канатная, поэтому переименование небольшого переулка не вызовет неудобств, зато добавит Одессе еще один осмысленный культурный символ, подкрепит статус Одессы как города литературы ЮНЕСКО.

Поэтому прошу всех неравнодушных одесситов принять участие в голосовании, поддержать инициативу, и распространить эту информацию среди друзей и знакомых!», – призывает Резникова.

Проголосовать можно по этой ссылке.

Показательно, что на момент написания этой новости здесь проголосовали 489 человек. Из них «за» переименование переулка Канатного отдали всего 163 голоса, тогда как 326 человек выступили «против». До конца голосования остается 12 дней.

Кто такой Михай Эминеску

Михай Эминеску (1850–1889) – национальный поэт Румынии и Республики Молдова, классик европейского и мирового уровня, чье творчество переведено на десятки языков.

В 1885 году поэт лечился в Одессе, на Куяльницком лимане, писал одесским друзьям, проживал в гостинице «Страсбург» на Екатерининской улице, и оставил о нашем городе теплые воспоминания.

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