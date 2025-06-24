«Алея Незламних міст» – это не просто выставка, а крик души, созданный ужгородским скульптором Яном-Павлом Романом, чтобы почтить память жертв войны. После Киева, Харькова и Запорожья она прибыла в наш город, и сейчас здесь, среди суеты, оживает символ непобедимости Украины.

Пятнадцать колонн, возведенных на пьедесталах, стоят как молчаливые стражи. Каждая из них – воплощение города, который первым испытал ужас российских ракетных атак, продолжающихся годами.

Осколки снарядов, найденные во время восстановительных работ, дополняют каждую колонну с названием города, а насечки на табличках жестко напоминают о количестве попаданий – каждый шрам кричит о боли. Пьедесталы, оплетенные смертельным российским железом, превратились в символы яростной борьбы, сопротивления и возрождения.

Смотрите на фото – в каждой колонне отражается история разрушений и надежды. А зеркальные таблички добавляют особой силы: заглянув в них, ты видишь свое лицо, словно с рубцами от ракет.

Это не просто искусство во время войны, это своеобразный вызов: на себе почувствовать трагедию, которую принес нам враг. Автор вложил в эти колонны не только ужас и боль, но и благодарность всем городам, которые не сдались, которые до сих пор стоят, как скалы посреди бури.

Этот проект – не просто памятник, а призыв к единству, к памяти, к вере в будущее. Он помогает почувствовать силу Украины, которая не сломается даже под градом ракет!

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