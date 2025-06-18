Ключевые моменты:
- 17 июня в результате массированной атаки дронами пострадал исторический центр Одессы.
- Наиболее пострадали улицы Алексея Маркевича и Новосельского.
- Повреждены 51 жилой дом, из них 6 — существенно разрушены.
- Пострадали более 130 квартир.
- В некоторых домах отключены вода и электричество.
- Пострадавшим предоставлено временное жильё, две семьи размещены в Центре соцпомощи.
Продолжается ликвидация последствий масштабной атаки
В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней массированной дроновой атаки, в результате которой серьезно пострадал исторический центр города.
В мэрии обновили данные по повреждениям:
- Повреждения в 51 жилом доме, из которых по меньшей мере 6 подверглись существенным разрушениям;
- Пострадало более 130 квартир, во многих из них выбиты окна, повреждены двери и балконные блоки;
- Уничтожено более 200 м² кровель;
- В отдельных домах отключены элементы жизнеобеспечения — водоснабжение, электричество.
Сейчас аварийные бригады коммунальных служб проводят первоочередные работы по герметизации окон, обследование конструкций и подготовки к ремонту кровель.
Всех жителей поврежденных домов проинформировали о возможности получения денежной компенсации от города на аренду жилья.
Одесситам, которые потеряли жилье, обеспечено временное поселение. Две семьи сейчас находятся в Центре социально-психологической помощи Одесского горсовета.
Как сообщалось, ранним утром вторника, 17 июня 2025 года, враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Погибла женщина, пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина.
В результате утреннего обстрела Одессы полностью разрушен детский инклюзивный центр в исторической части города. Также от обстрела пострадали расположенные рядом детский сад, инфекционная больница и педуниверситет.