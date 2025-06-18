Ключевые моменты:

17 июня в результате массированной атаки дронами пострадал исторический центр Одессы.

Наиболее пострадали улицы Алексея Маркевича и Новосельского.

Повреждены 51 жилой дом, из них 6 — существенно разрушены.

Пострадали более 130 квартир.

В некоторых домах отключены вода и электричество.

Пострадавшим предоставлено временное жильё, две семьи размещены в Центре соцпомощи.

Продолжается ликвидация последствий масштабной атаки

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней массированной дроновой атаки, в результате которой серьезно пострадал исторический центр города.

В мэрии обновили данные по повреждениям:

Повреждения в 51 жилом доме, из которых по меньшей мере 6 подверглись существенным разрушениям;

Пострадало более 130 квартир, во многих из них выбиты окна, повреждены двери и балконные блоки;

Уничтожено более 200 м² кровель;

В отдельных домах отключены элементы жизнеобеспечения — водоснабжение, электричество.

Сейчас аварийные бригады коммунальных служб проводят первоочередные работы по герметизации окон, обследование конструкций и подготовки к ремонту кровель.

Всех жителей поврежденных домов проинформировали о возможности получения денежной компенсации от города на аренду жилья.

Одесситам, которые потеряли жилье, обеспечено временное поселение. Две семьи сейчас находятся в Центре социально-психологической помощи Одесского горсовета.

Как сообщалось, ранним утром вторника, 17 июня 2025 года, враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Погибла женщина, пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина.

В результате утреннего обстрела Одессы полностью разрушен детский инклюзивный центр в исторической части города. Также от обстрела пострадали расположенные рядом детский сад, инфекционная больница и педуниверситет.