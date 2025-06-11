Заторы наблюдаются по всему городу — от Аркадии до исторического центра, затруднено движение на ключевых развязках. На кадрах из соцсетей видно, как водители пытаются двигаться по трамвайным путям, но их останавливают полицейские.

Особенно сложно проехать на выезде из города, поэтому водителям рекомендуют ограничить поездки или по возможности оставаться дома.

Из-за визита делегации перекрыт перекресток улиц Канатная/Успенская. В пробках стоит и общественный транспорт.

Горожане в соцсетях массово жалуются на ситуацию: «Это жесть! 3 часа в пробке, жара, дети в машине. Движения никакого нет, негде даже воды купить», — пишет один из пользователей.

Кроме того, на перекрестке Большой Арнаутской и Пушкинской произошло ДТП, которое еще больше усугубило транспортную ситуацию.

Отметим, что еще со вчерашнего дня в Одессу прибывают ряд иностранных дипломатов: министр иностранных дел Литовской Республики, чрезвычайные и полномочные послы Хорватии, Сербии, Черногории, Албании, Словении, Молдовы, Румынии, генеральные консулы Греции и Турции. Также в Одессу прибыл министр иностранных дел Украины.

СМИ сообщают, что сегодня в Одессу прибудет президент Сербии Александр Вучич — это его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Сообщается, что сегодня в Одессе состоится Международный саммит «Украина — Юго-Восточная Европа»