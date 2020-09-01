В Одессе учебный год в церковно-приходской школе начался с потасовки

Построена она бывшим нардепом, президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым за счет бюджетных средств на выделенной бесплатно городом земле, как социальная церковно-приходская школа.

Огромное здание площадью 22 тыс. кв. м рассчитано на 1200 учеников, которые помимо школьных предметов должны заниматься здесь в различных спортивных секциях и кружках. Однако 1 сентября сюда пришли учиться всего 200 юных одесситов. И не потому, что нет желающих. Школы Одессы переполнены, дети вынуждены учиться в две смены. Особенно остро вопрос стоит для района Французского бульвара и Аркадии, где за последние годы выросли десятки высотных новостроек. Дело в том, что заявленная, как бесплатная церковно-приходская школа после введения в эксплуатацию стала частным учебным заведением, в котором месяц обучения стоит 11700 грн. Эта сумма больше, чем год обучения в некоторых одесских вузах. А вступительный взнос в новую школу составляет 25 000 грн.

Возмущенные таким обманом родители и общественники 1 сентября провели пикет у стен частной школы. Они попытались пройти на территорию учебного заведения, чтобы выяснить у почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова, каким образом социальный объект превратился в элитный. Однако охрана частного учебного заведения не просто не пустила горожан на территорию, но и устроила драку.

Ранее в Одессе возникли потасовки во время “Марша равенства”.