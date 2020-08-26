Медсестры, изолятор и масочный режим: как начнется учебный год в школах Одессы?

С 1 сентября в школах начнутся уроки. Обещают, что в Одессе дети будут учиться в привычном режиме. О том, как будет организован учебный процесс, на встрече с журналистами рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.
Деление классов отменяется
Елена Буйневич на встрече с журналистами рассказала:
— Мы долго ждали рекомендации МОЗ и главного санитарного врача. Это те основные пункты, которые позволят очно заниматься. Ничего невыполнимого в них нет. Они даже более мягкие, чем мы ожидали. Предварительно нас предупреждали о необходимости делить классы на маленькие группы. Теперь же таких требований нет.
Если город будет находиться, как сейчас, в «желтой» карантинной зоне или перейдет в «оранжевую», то дети будут заниматься очно. В некоторых учебных заведениях часть предметов планируют преподавать в дистанционном формате, например, искусство и физкультуру.
За каждым классом закрепят кабинет, чтобы минимизировать перемещения учеников. На уроках дети могут находиться без масок, но когда будут выходить в коридор или туалет, должны их одевать. При этом масками учеников должны обеспечить родители за свой счет. Город закупает маски только для учителей.
Если Одесса окажется в «красной» зоне, то обучение переведут в дистанционный формат.
Изолятор и температурный скрининг
Также, по новым правилам, в силе остается температурный скрининг. Его должны каждое утро проводить родители дома перед занятиями. Также температуру будут измерять при входе в школу, а на первом уроке учителя будут интересоваться самочувствием детей.
— Для детей с признаками респираторных заболеваний в каждой школе предусмотрены помещения, которые мы условно называем изоляторами. Здесь такие дети будут ждать родителей и медицинской помощи, — говорит Буйневич.
Кроме того, с 15 августа в школах ввели ставки медсестер:
— Всех медицинских сестер мы максимально сохраняем в школах, — заверила чиновница.
В садик возьмут без справок о трудоустройстве родителей
Что касается детских садиков, то тут малышей будут принимать без справок о трудоустройстве родителей:
— Дети имеют право на дошкольное образование независимо от того, работают ли родители. Поэтому с 1 сентября мы планируем открыть группы для всех, — сообщила Буйневич.
О школьных линейках
В связи с карантинными мерами безопасности в этом году традиционных линеек на 1 сентября не будет. Каждая школа будет самостоятельно решать, как проводить праздник первого звонка. Например, в одесской школе №96 каждый учитель организует в своем классе небольшой праздник. Ученики будут приходить в разное время в школу, чтоб избежать столпотворения.
Цифра
23,3 млн. гривен выделено из городского бюджета на приобретение для школ и детских садов дезинфицирующих и моющих средств, бесконтактных термометров, защитных масок и перчаток для персонала.
Ранее мы рассказывали, что думают одесситы о дистанционном обучении школьников.1 комментарий
Детям утром родители должны мерять температуру…. в школе детей признаками респираторных заболеваний будут изолировать. Но если их утром осмотрели родители, то в школе детей с признаками заболевания должно быть минимально? Многие родители безответственные ( да и не у всех есть деньги на месячный запас масок), а учителя не врачи. И понятно, что правила лучше пишутся, чем выполняются. Через две недели в школах пойдут заражения. Но из-за выборов будут делать вид, что все в порядке.