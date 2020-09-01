ЛГБТ прайд в Одесі: 12 учасників сутичок притягнули до відповідальності

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Після перевірки до адміністративної відповідальності за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП поліцейські притягнули дванадцятьох осіб. Ще трьох, неповнолітніх, після взяття пояснень передали батькам. За фактом насильства щодо одного з працівників правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. В рамках зазначеного кримінального провадження за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 17-річного правопорушника.

Також по медичну допомогу до лікарів з попереднім діагнозом «хімічний опік очей, обличчя та шиї першого ступеня» звернулася 24-річна учасниця акції. У поясненні поліцейським вона вказала, що в її бік під час заходу було вилито невідому речовину. Відомості за заявою громадянки поліцейські зареєстрували до Журналу єдиного обліку Приморського відділу поліції. Наразі перевірка за вказаним фактом триває.

Нагадаємо, у неділю, 30 серпня, в Одесі відбулася акція в рамках ЛГБТ прайду. Під час цієї акції сталися сутички між активістами ЛГБТ спільноти та захисниками сімейних цінностей. Під час сутичок затримали 16 порушників порядку.

Фото: Одесская жизнь