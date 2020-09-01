Погода в Украине: чем порадует нас осень?

По прогнозам Укргидрометцентра, лето в Украине закончится только к концу сентября. А осень будет теплее, чем обычно, хотя и она может принести нам сюрпризы – небольшие морозы, оттепели и ледяные дожди. Но все же, как считают синоптики, украинцам нужно готовиться к аномально теплой осени.

Сентябрь: скорее лето, чем осень

Первый месяц осени ожидается таким теплым, что будет больше похож на лето, чем на начало осени. Как считает руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, весь сентябрь будет тепло и солнечно. Правда, слегка подпортят настроение дожди, которые в некоторых регионах Украины пройдут уже с первого дня осени. Зато украинцев порадует температура воздуха – в начале месяца она будет колебаться в достаточно комфортных пределах от 15 до 32 градусов тепла.

С таким прогнозом в целом согласен и народный синоптик Владимир Деркач, однако он считает, что ночные температуры в сентябре будут значительно ниже. По прогнозам другого народного синоптика, Леонида Горбаня, уже в конце сентября в Украину могут прийти первые заморозки и температура понизится до 4 градусов тепла.

Октябрь: скачки температуры, заморозки

Снижения температуры воздуха, по мнению синоптиков, следует ожидать уже в начале октября. Вторая декада месяца будет дождливой и прохладной, а после 20-го числа не исключено резкое понижение температуры до заморозков. Зато осадков в течение месяца ожидается немного – примерно половинная норма.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что температура первой половины октября не превысит 16 градусов тепла днем, а вторая часть месяца будет немного холоднее – всего до 12 градусов выше ноля. По его мнению, весь октябрь будет прохладным, а в последнюю неделю месяца возможен даже дождь со снегом. Уже 28-29 октября ночная температура в Киевской и Полтавской областях может опуститься ниже ноля – до 1-4 градусов мороза. Кроме того, синоптик предупреждает, что в первой декаде месяца будут идти дожди, а в последние дни температура может понизиться до плюс 3-4 градусов.

Ноябрь: бабье лето и дыхание зимы

Хотя меньше всего осадков осенью синоптики прогнозируют в ноябре, начнется он с обильных дождей. Затем резко потеплеет и придет бабье лето, но продержится оно недолго. Наслаждаться плюсовыми температурами украинцы смогут только до 10-го числа. В этот же период ожидаются небольшие дожди и будут дуть ветры западных и южных направлений.

Если начало ноября еще будет напоминать об осени, то уже с середины месяца все больше станет чувствоваться дыхание зимы. С этого времени начнется резкое похолодание, которое усугубят ветры северных направлений. По ночам почти во всех регионах Украины будут наблюдаться заморозки разной интенсивности, а на севере страны температура может опуститься до 8 градусов мороза.

В центре и на юге страны похолодает только ближе к концу месяца – примерно с 22-го числа. Температура воздуха опустится ниже ноля, а дождик сменится небольшим снегом.