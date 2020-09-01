«Хорошее здоровье на Интере»: почему гастрит может быть заразным?

Сегодня, 1 сентября, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Темой программы стали гастрит и боли в желудке. Диагноз гастрит ставят многим людям, однако не все своевременно принимают меры. Между тем гастрит может быть заразен!

Helicobacter pylori – опасная бактерия, которая есть у каждого второго человека. Она разъедает желудок изнутри. Каковы симптомы заболевания? Как оно лечится и обязательно ли глотать зонд? В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

«Гастрит так назвали в честь латинского названия желудка gastritis, – рассказывает ведущий Александр Лукьяненко. – Это болезнь, при которой образуется воспаление оболочки желудка. Им страдает 60% населения планеты, причем у мужчин он встречается чаще, чем у женщин. Существует множество вариантов гастритов, но в первую очередь врачи выделяют острые и хронические. Современная медицина знает, что чаще всего причиной возникновения гастрита становится бактерия Helicobacter pylori. Но есть и другие».

Одними из самых распространенных причин, которые могут вызывать гастрит, являются стресс и неправильное питание. Певица Наталья Валевская признается, что из-за напряженного графика работы даже поесть получается не всегда. Из-за такого образа жизни она периодически ощущает тяжесть и боль в желудке. Певица волнуется, что может заработать себе гастрит. Что нужно делать, чтобы вовремя остановить развитие неприятного заболевания? Как оказать первую помощь при острой боли в желудке? Какие существуют методы диагностики гастрита? Наталья пришла в студию «Хорошего здоровья на Интере», чтобы получить ответы на эти вопросы.

Если взрослый человек способен проконтролировать свой образ жизни, то как контролировать ребенка, пока он находится вне дома? Как понять, что с его здоровьем не все в порядке? Еще одна героиня программы – Оксана Миргородская – расскажет о том, как протекает болезнь у ее сына-школьника. Гастрит у мальчика вызвала Helicobacter pylori. На что нужно обращать внимание родителям, чтобы вовремя распознать проблемы с желудком у ребенка? Какие обследования сделать? Нужно ли проверить на Helicobacter pylori всех членов семьи, если переболел кто-то один? И что делать, если вылечить болезнь окончательно не получается?

Гастритом легко заболеть, но трудно от него избавиться. В студию «Хорошего здоровья на Интере» придет 59-летняя актриса Наталья Павлова. В отличие от предыдущих героев программы, которые впервые столкнулись с проявлениями гастрита, женщина страдает этим заболеванием уже 30 лет. Почему гастрит становится хроническим? Может ли болезнь быть сезонной? Нужно ли постоянно принимать лекарства при хроническом гастрите или только во время обострений?

Какие методы лечения действенны, а какие – нет? Чем опасно неправильное лечение или его полное отсутствие? Какие группы препаратов помогают при различных симптомах гастрита? И, главное, как жить и что есть, чтобы не допустить гастрита в своей жизни? Разобраться в этих и других вопросах помогут эксперты ток-шоу: гастроэнтеролог Наталия Харченко, педиатр Анастасия Барзелович, терапевт Вера Золотарева.

«Самым действенным способом уберечься от гастрита является здоровое питание, – считает Наталья Харченко. – Есть необходимо 3-4 раза в день, небольшими порциями, тщательно пережевывая пищу. Завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Рекомендуется употреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи и фрукты. Лучше забыть о таких продуктах, как чипсы, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдоба. Кроме того, не стоит переедать и пить кофе натощак, употреблять слишком холодную или горячую пищу. И, главное, если у вас болит желудок – не нужно заниматься самолечением».

Также на неделе зрители увидят и другие выпуски ток-шоу:

В среду, 2 сентября, в 13:20 на «Интере» – программа о храпе.

Эта распространенная проблема характерна для 50% мужчин и 30% женщин. Как спасти брак, если кто-то из супругов храпит? Можно ли умереть от храпа? И как правильно выбрать подушку, чтобы не храпеть? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты этой программы: сомнолог Юрий Погорецкий, отоларинголог Татьяна Запорожец, невролог София Устьянцева. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – шоумен Дмитрий Коляденко.

В четверг, 3 сентября, в 13:20 на «Интере» выйдет выпуск, в котором пойдет речь о болях в спине.

То поясницу потянет, то в шее выстрелит, то в позвоночнике резко заколет… Боли в спине ощущает каждый пятый житель планеты! И нередко эти сигналы предупреждают о серьезных проблемах с позвоночником. Самая распространенная из них – остеохондроз. Как его вовремя распознать? Почему массаж и прогревание не помогают? И как правильно лечить остеохондроз и отложения солей, расскажут эксперты ток-шоу: вертебролог Радион Игнатьев, невролог Татьяна Майкова, реабилитолог Максим Поддуев. Звездная гостья «Хорошего здоровья на Интере» – олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

В пятницу, 4 сентября, в 13:20 на «Интере» – программа о головной боли.

По оценкам ВОЗ, длительная головная боль – одно из самых распространенных расстройств нервной системы, которое может привести даже к инвалидности. Но, несмотря на неутешительную тенденцию, с этой проблемой можно жить долго. Почему болит голова? В каких случаях помогает простая таблетка, а когда без врача уже не обойтись? Почему головную боль нельзя терпеть? И как отличить боль вследствие обычного переутомления от симптома смертельных болезней? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты программы: невролог Татьяна Майкова, терапевт Василий Чайка и нейрохирург Антон Шкиряк. Звездная гостья «Хорошего здоровья на Интере» – певица Юлия Войс.

А в воскресенье, 6 сентября, в 06:50 смотрите программу о гипертонии.

Артериальная гипертензия, повышенное кровяное давление или… гипертония. Как лечиться и, главное, как предупредить болезнь? Что опаснее – гипертония или гипотония? Как выбрать правильный тонометр и что делать, чтобы давление не скакало от погодных изменений? Об этом зрители узнают в этом выпуске ток-шоу на телеканале «Интер». Эксперты программы: кардиолог и терапевт Инна Ковалева, сосудистый хирург Александр Борковец, гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – певец Петр Черный.