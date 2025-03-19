С утра люди собираются возле памятника в парке Шевченко, как было объявлено ранее. Они пришли почтить память общественного деятеля Демьянома Ганула.

Возле памятника Шевченко и на Аллее Героев собрались друзья, знакомые и родственники погибшего.

Люди пришли с государственными и красно-черными флагами, а также с цветами. Они спели гимн и почтили память минутой молчания.

Для безопасности людей другая часть церемонии прощания пройдет на другой локации. Поэтому организована логистика, людей отвозят в другое место.

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Убийство общественного деятеля Демьяна Ганула было дерзким и показательным. Убийца начал стрелять в него из пистолета на оживленной улице в центре Одессы, посреди белого дня, при многочисленных свидетелях, не скрываясь и не пряча лицо.

Убийцу задержали к вечеру того же дня. Им оказался 46-летний дезертир. Про мотивы преступления пока неизвестно.

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