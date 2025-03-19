Зранку люди збираються біля пам’ятника в парку Шевченка, як було оголошено раніше.
Вони прийшли вшанувати пам’ять громадського діяча Дем’янома Ганула.
Біля пам’ятника Шевченку та на Алеї Героїв зібралися друзі, знайомі та родичі загиблого.
Люди прийшли з державними та червоно-чорними прапорами, а також із квітами. Вони заспівали гімн і вшанували пам’ять хвилиною мовчання.
Задля безпеки людей інша частина церемонії прощання пройде на іншій локації. Тому організовано логістику, людей відвозять в інше місце.
До теми: Спогади друзів Дем’яна Ганула: за що його любили, ненавиділи та боялися
Громадського діяча Дем’яна Ганула було зухвалим і показовим. Убивця почав стріляти в нього з пістолета на жвавій вулиці в центрі Одеси, посеред білого дня, за численних свідків, не ховаючись і не ховаючи обличчя.
Убивцю затримали до вечора того ж дня. Ним виявився 46-річний дезертир. Про мотиви злочину поки невідомо.
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