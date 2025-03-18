Об этом сообщает телеграм-канал “GANUL”.

“Украинский патриот, общественный деятель и борец за справедливость — он погиб, но память о нем будет жить в наших сердцах. Приходите, чтобы провести его в последний путь”, — говорится в сообщении.

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Убийство Демьяна Ганула было дерзким и показательным. Убийца начал стрелять в него из пистолета на оживленной улице в центре Одессы, посреди белого дня, при многочисленных свидетелях, не скрываясь и не пряча лицо.

Когда раненный активист упал на землю, преступник спокойно подошел к нему, чтобы сделать контрольный выстрел. Пистолет дал осечку, но киллер хладнокровно передернул затвор и добил беспомощную жертву. С места преступления он скрылся на автомобиле, принадлежавшем службе такси.

Убийцу задержали к вечеру того же дня. Им оказался 46-летний дезертир. Про мотивы преступления пока неизвестно.

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