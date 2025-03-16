Место убийства Демьяна Ганула в Одессе
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Демьяна убили 14 марта. Как сообщала «Одесская жизнь», вечером того же дня на Европейской площади собрались люди, чтобы почтить его память.

Мемориал на Европейской площади в Одессе
Мемориал на Европейской площади в Одессе, флажки
Одесса: мемориал на Европейской площади
Мемориал на Европейской площади в Одессе
Мемориал на Европейской площади в Одессе, лампадки
Мемориал на Европейской площади в Одессе, постамент

На следующий день увидели: на площади среди флажков в честь погибших за Украину – цветы, свечи, лампадки. Все это посвящено Демьяну Ганулу. Слышу, что вечером люди здесь соберутся снова.

На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, цветы
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, надписи
На месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, портрет
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе

Настоящим мемориалом стало и страшное место – там, где убили Демьяна. Опять же, цветы, лампадки, свечи… Люди смотрят на все это – вздыхают, всматриваются в портрет Демьяна Ганула, вчитываются в тексты мини-плакатов, оставленных здесь теми, кто пришел почтить его память.

«Мы не боимся!»

«Большая потеря для Одессы…»

«Вечная память…»

«Сделанное Демьяном не сотрешь»…

Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, цветы, лампадки
Место убийства Демьяна Ганула в Одессе
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе на проспекте Героев
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, лампадки
Девушка возлагает цветы к мемориалу на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Мемориал на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе, возложение цветов

…С фотографии смотрит на нас молодой активист, тут же вчитываемся в его завещание: «Учите украинский и поддерживайте ВСУ»…

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