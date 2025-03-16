Демьяна убили 14 марта. Как сообщала «Одесская жизнь», вечером того же дня на Европейской площади собрались люди, чтобы почтить его память.

На следующий день увидели: на площади среди флажков в честь погибших за Украину – цветы, свечи, лампадки. Все это посвящено Демьяну Ганулу. Слышу, что вечером люди здесь соберутся снова.

Настоящим мемориалом стало и страшное место – там, где убили Демьяна. Опять же, цветы, лампадки, свечи… Люди смотрят на все это – вздыхают, всматриваются в портрет Демьяна Ганула, вчитываются в тексты мини-плакатов, оставленных здесь теми, кто пришел почтить его память.

«Мы не боимся!»

«Большая потеря для Одессы…»

«Вечная память…»

«Сделанное Демьяном не сотрешь»…

…С фотографии смотрит на нас молодой активист, тут же вчитываемся в его завещание: «Учите украинский и поддерживайте ВСУ»…

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