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Что изменилось на Старосенной площади в Одессе (фоторепортаж)

Что изменилось на Старосенной площади в Одессе (фоторепортаж)

Специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») выполнили комплексные работы по организации дорожного движения на Старосенной площади.

Об этом коммунальщики сообщили на своей странице в Facebook.

Старосенная площадь, переход

Старосенная площадь, новая разметка

В рамках работ была нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие дорожные знаки дорожного движения, обустроена велодорожка, которая на одном из кварталов отделена столбиками, обустроен новый пешеходный переход.

Старосенная площадь, велодорожка

пешеходный переход на Старосенной площади в Одессе

Старосенная площадь, дорожная разметка

Кроме того, здесь появились упорядоченные, и, что важно, официальные парковочные площадки.

Старосенная площадь, места для парковки

Старосенная площадь, разделители

Напомним, ранее в Одессе разобрались со схемой проезда на участке улицы Канатной между улицами Семинарской и Пироговской. Теперь движение на данном участке снова будет односторонним.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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