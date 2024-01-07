Что изменилось на Старосенной площади в Одессе (фоторепортаж)

Об этом коммунальщики сообщили на своей странице в Facebook.

В рамках работ была нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие дорожные знаки дорожного движения, обустроена велодорожка, которая на одном из кварталов отделена столбиками, обустроен новый пешеходный переход.

Кроме того, здесь появились упорядоченные, и, что важно, официальные парковочные площадки.

Напомним, ранее в Одессе разобрались со схемой проезда на участке улицы Канатной между улицами Семинарской и Пироговской. Теперь движение на данном участке снова будет односторонним.

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