Стала ли новая разметка на Николаевской дороге понятной и удобной для водителей?

Николаевскую дорогу, соединяющую поселок Котовского с центром Одессы, в очередной раз «модернизировали». А попросту — нанесли новую разметку. Вместо пяти полос сделали шесть. Как изменились условия движения и решит ли такое «расширение» дороги проблему пробок, узнавала «Одесская жизнь».

Впервые о расширении Николаевской дороги заговорили в 2019 году. Именно тогда в муниципалитете планировали добавить еще одну полосу к пяти имеющимся. Но ширины дороги — 17, 6 метра для этого было недостаточно. Поэтому предлагалось выйти за пределы проезжей части, захватив примерно полтора метра тротуара. Это позволило бы увеличить пропускную способность Николаевской дороги в часы пик.

Потом расширять проезжую часть передумали. А количество полос решили увеличить за счет их ширины. Возможно, рассчитывая на то, что по зауженной полосе придется ездить, соблюдая правила дорожного движения и скоростной режим.

После начала войны никакие работы на этом участке дороги не производились. И только в конце сентября появились изменения, а до конца года схема движения автотранспорта на Николаевской дороге должна быть изменена полностью.

Теперь здесь размечены две реверсивные полосы в центре трассы. За счет этого утром в направлении Пересыпского моста и центра города, а вечером — в сторону поселка Котовского будут действовать четыре полосы. Крайние правые из них выделены для общественного транспорта, три — для прочего автотранспорта.

На некоторых участках Николаевской дороги новая дорожная разметка уже нанесена, установлены новые дорожные знаки и реверсивные светофоры. Но многие водители жалуются, что режим работы полос в разное время суток неочевиден.

Комментарий главы транспортной комиссии

Разъяснения относительно новой схемы дорожного движения на Николаевской дороге дал глава транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов.

— Кардинальные изменения схемы движения на Николаевской дороге произошли в 2020 году — из трех полос в час пик одна стала полосой для общественного транспорта. И для автомобилей осталось две. Это привело к усилению заторов. Сейчас в департаменте транспорта решили исправить эту ситуацию, вернув три полосы для автомобилей в часы пик. Таким образом, в часы пик остается одна полоса движения общественного транспорта и три для автомобилей. А в обратном направлении — две.

График движения транспорта на Николаевской дороге

График движения транспорта на Николаевской дороге состоит из трех периодов:

с 15.00 до 22.00: в направлении поселка Котовского три полосы движения для автомобилей и одна — для общественного транспорта; в противоположном — две общие полосы;

с 22.00 до 14.00: в сторону центра города четыре полосы, из которых одна — для общественного транспорта; в обратном направлении — две общие;

с 14.00 до 15.00: движение разрешено только по двум полосам в каждом направлении. Ездить по реверсивным полосам в это время запрещено.