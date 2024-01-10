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Рейтинг общественного транспорта Украины: какое место заняла Одесса

Рейтинг общественного транспорта Украины: какое место заняла Одесса

Опираясь на результаты опросов и жалоб, в декабре 2023 был составлен рейтинг общественного транспорта Украины. Обратили внимание на удобство, быстроту и доступность. Одесса заняла 16-е место.

Опрос проводился в городах Украины, где есть сеть электротранспорта и который в 2023 году работал. К опросу присоединились жители и туристы 29 городов Украины, сообщает интернет-издание Medium.

Одесса оказалась в середине рейтинга – на 16-м месте, набрав 3,48 балла.

рейтинг міст: громадський транспорт

На рейтинг с положительной стороны повлияло продление трамвайного маршрута Север-Юг до 11-й станции Люстдорфской дороги. Также в жаркий сентябрь на маршрут вышел трамвай с кондиционером.

Также в конце года в Одессе презентовали 26-метровый трамвай-великан. Это один из 13 трамваев, которые закупили для Одессы и производят на заводе в Днепре. Последний раз Татра в Одессе появилась 8 лет назад.

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Относительно негативных факторов, которые повлияли на место в рейтинге, это аварийное состояние участка на спуске Маринеско. Поэтому на трамвайном маршруте №7 не курсируют многосекционные трамваи Одиссей Макс. Но благодаря трамваям №7, был ликвидирован трамвайный маршрут №27 и сокращен маршрут №12.

Что касается троллейбусов, то вернули довоенный троллейбусный маршрут №10 к Пересыпскому мосту.

Также в конце декабря на улицы Одессы вышли долгожданные автобусы-великаны, которые должны соединить ул. Семена Палия с центром города – ул. Преображенской. 18-метровые автобусы удобны низким полом и становятся доступными для людей с ограниченной подвижностью, на инвалидных колясках или для мамочек с детскими колясками.

Лидерами рейтинга стали:

  • Винница – 4,61 балла,
  • Черновцы – 4,08 балла,
  • Львов – 4 балла.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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