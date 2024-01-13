В Одессе может стать еще больше платных парковок

В настоящее время в Одессе насчитывается 1200 парко-мест, которые приносят в бюджет города 650 тыс. грн ежемесячно. В текущем году их число планируется увеличить, причем не только в исторической части, но и в других районах города.
Об этом стало известно в ходе совещания по развитию транспортной системы и организации дорожного движения в условиях полномасштабного вторжения, которое провел городской голова Геннадий Труханов, передает пресс-служба мэрии.
Помимо этого, уже в этом году планируется внедрять инструменты для эвакуации бесхозных автомобилей и транспортных средств, существенно мешающих дорожному движению.
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Также в дальнейших планах мэрии – продолжать увеличивать парк электротранспорта и организацию выделенных полос движения общественного пассажирского транспорта. Также планируется запуск муниципального автобусного маршрута, соединяющего улицу Паустовского с центром города.
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