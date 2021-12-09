Коронавирус в Одесской области: 9 декабря отмечен резкий всплеск заболеваемости

По состоянию на утро четверга, 9 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом за сутки резко выросло. Хотя выздоровевших все равно больше.

Коронавирус в Одесской области 9 декабря

По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировано 1232 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 284.

За прошедшие сутки зарегистрировано 19 смертей от коронавирусной болезни против 13 случаев сутками ранее. Всего от COVID-19 скончались 5363 жителя области.

Выздоровели от COVID-19 1756 человек. Продолжают болеть 36 482 человека.

Коронавирус в Украине 9 декабря

По информации МОЗ, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 376 новых случаев COVID-19. Днем ранее их отмечалось 9 371.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 465 больных против 450 днем ранее. Всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 89 901 человек.

Напомним, что с 7 декабря 2021 Одесса перешла в «желтую» зону карантинных ограничений, не такую строгую, как «красная», в которой регион находился до этого.

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