104-летняя одесситка получила вакцину от коронавируса и собирается дожить до 144-х

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Одесского горсовета сегодня одесситка получила первую дозу вакцины Pfizer, став самой старшей вакцинированной в городе. По ее словам, теперь она собирается дожить как минимум до 144-х лет.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, в ноябре коренная одесситка София Цуркан получила свой первый загранпаспорт, чтобы пройти лечение за границей.

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