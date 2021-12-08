104-летняя одесситка получила вакцину от коронавируса и собирается дожить до 144-х

104-летняя долгожительница из Одессы София Цуркан получила первую прививку от COVID-19.
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Одесского горсовета сегодня одесситка получила первую дозу вакцины Pfizer, став самой старшей вакцинированной в городе. По ее словам, теперь она собирается дожить как минимум до 144-х лет.
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Как рассказывала “Одесская жизнь”, в ноябре коренная одесситка София Цуркан получила свой первый загранпаспорт, чтобы пройти лечение за границей.
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