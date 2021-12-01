В Украине готовы ввести 3-ю дозу вакцины от ковид – когда ждать?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, уже этой зимой в Украине могут ввести третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Но будет ли она обязательной, на сегодняшний день не известно.
Об этом Ляшко заявил в интервью BBC.
Когда украинцы смогут получить 3-ю дозу вакцины от ковид
Так, отвечая на вопрос, собирается ли Минздрав защищать украинцев третьей дозой, министр ответил:
“Мы не только собираемся, мы полностью готовы. Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами”.
Он также отметил, что дополнительную дозу вакцины могут ввести уже январе-феврале 2022 года или даже раньше, но при условии, что 60% населения получат первую дозу либо 50% – обе дозы.
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“Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%.”
– добавил Ляшко.
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