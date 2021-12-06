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Коронавирус в Одесской области 6 декабря: за сутки – 10 смертей, новых случаев немного

Коронавирус в Одесской области 6 декабря: за сутки – 10 смертей, новых случаев немного

По состоянию на утро понедельника, 6 декабря 2021 года, число зараженных коронавирусом в Одесской области резко снизилось, что, впрочем вполне объяснимо: здесь как правило имеет место “спад выходного дня”.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине.

Коронавирус в Одесской области 6 декабря

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По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировано всего 178 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 440.

Общее число зараженных в регионе на сегодняшний день увеличилось до 231 078.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти от коронавирусной болезни против 4 случаев сутками ранее. Всего от COVID-19 скончались 5308 жителей области.

Выздоровели от COVID-19 618 человек против 530 днем ранее. В целом на сегодняшний день в регионе успешно коронавирусную болезнь успешно одолели 183 639 жителей Одесчины. Болеют 42 140 человек.

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Коронавирус в Украине 6 декабря

По информации МОЗ, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее их отмечалось 6 622.

Таким образом, в целом на сегодня в стране официально числится 3 501 955 зараженных этим опасным вирусом.

За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 239 больных против 278 днем ранее. Всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 88 519 человек.

За сутки выздоровели 9 082 человек (сутками ранее – 9 284). Всего эта цифра выросла до 3 059 741.

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Напомним, на утро воскресенья 5 декабря 2021 года, в Одесской области отмечалось двукратное падение числа заболевших COVID-19.

Также отметим, что самым эффективным способом избежать тяжелых последствий коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии на сегодняшний день является вакцинация. Ранее “Одесская жизнь” сообщала об изменениях в работе одесских пунктов вакцинации.

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Фото: Odessit

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Редакция ПРОФИЛЬ

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