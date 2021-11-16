Пиво, деньги, лотерея: как в мире стимулируют вакцинацию от COVID-19

Президент Владимир Зеленский пообещал, что вакцинированные украинцы получат от государства по 1000 гривен. Деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал, театр, кино или концерт, либо купить билет на поезд или самолет.

Давайте посмотрим, как поощряют вакцинацию в мире и на что готовы пойти власти.

В каких еще странах раздают деньги за прививку от коронавируса?

Президент США Джозеф Байден этим летом обратился к властям штатов, чтобы они платили людям по 100 долларов за вакцинацию. Деньги на это дело можно брать из антикризисного пакета, который называется Американский план спасения (ARP). В министерстве финансов говорили о сумме в 350 млрд долларов.

Но на этом американские власти не остановились. Начиная с ноября, в Нью-Йорке и Чикаго родителям предлагают по 100 долларов за вакцинацию их детей. Это произошло после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали прививать детей с 5 лет.

Весной президент Сербии Александр Вучич обещал по 3 тысячи динаров (около 25 евро) всем, кто успеет вакцинироваться до конца мая. На эти деньги могли рассчитывать люди, которые сделали хотя бы одну прививку. Вслед за сербскими властями инициативу поддержал бизнес: во многих кафе и торговых центрах посетителям давали скидку в обмен на вакцинацию. В ресторане «Библиотека возле Милютина» даже сделали специальное меню, в котором среди блюд были вакцины Pfizer и Sinopharm, а гостей угощали жареным быком на вертеле.

В Швеции людям давали деньги за прививку в качестве эксперимента. Исследователи из университета в Лунде (Lund University) хотели понять, насколько такая мера будет эффективна. За участие платили 200 крон, это примерно 20 евро. Оказалось, что деньги действительно повышают у людей мотивацию привиться от коронавируса. В исследовании не было подробного анализа, насколько раздача денег затратна для бюджета, но ученые считают, что это выгодно для общества.

Где дают пиво в обмен на прививку?

Пивоварни и бары в американском штате Нью-Джерси этой весной присоединились к программе Shot and a Beer (Шот и Пиво). Стоит отметить, что слово shot имеет двойное значение: укол вакциной и рюмка с алкоголем, получается такая игра слов. Все вакцинированные жители штата старше 21 года получали бесплатное пиво, а в некоторых заведениях еще и рюмку виски.

В штате Иллинойс барам и ресторанам разрешили на некоторое время раздавать бесплатный алкоголь вакцинированным клиентам. Это было связано со снижением темпов вакцинации в штате.

Компания Anheuser-Busch, которая выпускает популярное пиво Budweiser, пообещала всем совершеннолетним американцам бесплатное пиво, когда будет вакцинировано 70% населения. В компании заявляют, что это будет сама большая раздача пива в истории.

В Нью-Йорке и Вашингтоне пошли еще дальше — за прививку от COVID-19 абсолютно легально можно было получить самокрутку марихуаны. Желающие выстроились в длинную очередь на Манхэттене.

В Австралии тоже пытались стимулировать людей выпивкой. Паб в Мельбурне давал каждому привитому посетителю пинту пива. Но органы по надзору за общественным здоровьем потребовали прекратить эту инициативу. Согласно правилам, бизнес не может предлагать алкоголь, табак или лекарства в качестве стимулов для вакцинации от COVID-19.

В каких странах устраивают лотереи для вакцинированных?

Раздача подарков и розыгрыш призов для вакцинированных от COVID-19 очень популярны во всем мире.

В Гонконге разыгрывали квартиру, автомобиль Tesla, часы Rolex, золотые слитки, последние модели айфонов, а также путешествия на круизных лайнерах. Спонсировали эту лотерею крупные бизнесмены.

В Калифорнии запустили лотерею, в которой могут участвовать все привитые американцы. Каждую пятницу разыгрывали по 50 тысяч долларов, а главный приз 1,5 млн долларов.

В стриптиз-клубе Hustler, что в Лас-Вегасе, работает пункт вакцинации. За прививку дают платиновую карту клуба, бесплатный танец и билет на ночное шоу.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways разыгрывала абонементы для тех, кто привился от COVID-19. Победители смогут целый год без ограничений летать на самолетах компании и дочерних лоукостерах. Похожую акцию запустил американский перевозчик United Airlines — победители получат билеты туда и обратно в любую точку мира, а главный приз — годовой бесплатный абонемент для нескольких счастливчиков.

В Румынии замок графа Дракулы сделали центром вакцинации. Весной там можно было бесплатно посмотреть выставку средневековых пыток и побывать на экскурсии. Вместо укуса вампира посетителя ожидал «укус» вакциной от коронавируса.

В некоторых префектурах Японии за прививку дают подарочный сертификат на сумму 1000 йен (около 10 долларов).

В Нидерландах предлагают бесплатную селедку за прививку. Этот традиционный деликатес развозят по центрам вакцинации, чтобы стимулировать людей.

В Индонезии власти раздают в сельских районах живых кур, чтобы мотивировать людей старшего поколения. В некоторых провинциях Китая, в обмен на прививку от коронавируса, можно получить яйца, растительное масло, а также скидочные купоны на продукты.

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