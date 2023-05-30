Новости Одессы и Одесской области

Согласован новый руководитель Одесской ОВА: кто заменит Максима Марченко?

Согласован новый руководитель Одесской ОВА: кто заменит Максима Марченко?

На должность главы Одесской областной военной администрации (ОВА) правительство согласовало Олега Кипера. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале.

Наше издание еще 15 мая 2023 сообщало, что именно кандидатуру Олега Кипера готовят на главу Одесской ОВА.

Как сообщает Тарас Мельничук, Кабмин согласовал кандидатуру Олега Кипера 30 мая 2023 года.

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Представление Кипера на новой должности состоится в Одессе 31 мая.

Что известно о новом руководителе Одесской ОВА?

Во времена Януковича Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка, а 24 октября 2014 года Кипер был люстрирован и внесен в список лиц, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц.

Олегу Киперу 43 года, он родился в селе Тимково Кодымского района Одесской области (теперь Подольского района). В 2002 году окончил Одесскую юридическую академию, в 2017 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет двадцатилетний стаж работы в прокуратуре, сначала занимал должности в Котовском межрайонном управлении прокуратуры (теперь Подольская окружная прокуратура), затем в прокуратуре Одесской области, позже работал заместителем начальника следственного управления Генпрокуратуры.

Также Олег Кипер возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области, а позже был заместителем председателя региональной прокуратуры.

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Женат, есть дочь. До 2022 года жена Кипера Ирина имела российское гражданство. После начала полномасштабного вторжения, по его словам, жена отказалась от паспорта РФ.

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Фото: Фейсбук Олега Кипера

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Редакция ПРОФИЛЬ

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