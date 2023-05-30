Согласован новый руководитель Одесской ОВА: кто заменит Максима Марченко?

На должность главы Одесской областной военной администрации (ОВА) правительство согласовало Олега Кипера. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале.

Наше издание еще 15 мая 2023 сообщало, что именно кандидатуру Олега Кипера готовят на главу Одесской ОВА.

Как сообщает Тарас Мельничук, Кабмин согласовал кандидатуру Олега Кипера 30 мая 2023 года.

Представление Кипера на новой должности состоится в Одессе 31 мая.

Что известно о новом руководителе Одесской ОВА?

Во времена Януковича Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка, а 24 октября 2014 года Кипер был люстрирован и внесен в список лиц, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц.

Олегу Киперу 43 года, он родился в селе Тимково Кодымского района Одесской области (теперь Подольского района). В 2002 году окончил Одесскую юридическую академию, в 2017 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет двадцатилетний стаж работы в прокуратуре, сначала занимал должности в Котовском межрайонном управлении прокуратуры (теперь Подольская окружная прокуратура), затем в прокуратуре Одесской области, позже работал заместителем начальника следственного управления Генпрокуратуры.

Также Олег Кипер возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области, а позже был заместителем председателя региональной прокуратуры.

Женат, есть дочь. До 2022 года жена Кипера Ирина имела российское гражданство. После начала полномасштабного вторжения, по его словам, жена отказалась от паспорта РФ.

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Фото: Фейсбук Олега Кипера