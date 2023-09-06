В Одесской области обнаружили 60 странных закупок, среди них туалет за 1,5 миллиона

В Одесской области проверили 2500 тендеров на общую сумму 870 миллионов гривен. 60 объявленных закупок на сумму более 100 миллионов гривен не отвечают требованиям военного времени.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В частности, были проверены тендеры, заключенные с марта по август 2023 года.

По словам Кипера, главам районных госадминистрации совместно с председателями территориальных громад поручено проверить целесообразность объявленных тендеров.

Некоторые закупки отменили, среди них:

тендер на устройство туалета за 1,5 миллиона гривен,

ремонт административных и других зданий почти на 90 млн грн,

изготовление проектно-сметных документаций на общую сумму свыше 22 млн грн.

«Обращаю внимание, что закупки должны планироваться с учетом реальных потребностей, а на первом месте должна быть помощь военным в их материально-техническом обеспечении. Также в приоритете здравоохранение, безопасность граждан, дети, образование», — отметил Олег Кипер.

Напомним, в Одессе с начала сентября возле мэрии протестуют одесситы, недовольные нецелесообразными тратами бюджетных средств. Протестующие требуют миллионные отчисления «на благоустройство» перенаправить на нужды украинских военных. Продолжением протестных акций стала подготовка открытого обращения к властям страны.

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