В Одессе планируют реставрировать один из театров

В Одессе объявлен тендер на реставрационные работы в Театре юного зрителя. Сумма тендера – почти 32 млн грн.
Информация о тендере размещена на сайте госзакупок Prozorro.
Как стало известно из информации, заказчиком работ выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВА.
В театре планируется поштукатурить и покрасить фасад театра, усилить оконные и дверные проемы, реставрировать лепной декор и другие детали. Также планируется восстановить кровлю и водосточную систему.
Торги пройдут 31 августа.
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