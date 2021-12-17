Одесский ТЮЗ ждет капитальный ремонт – как здание выглядит сейчас? (фоторепортаж)

Одесский Театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Юрия Олеши, расположенный в самом центре города, на улице Греческой, в скором времени ждет капитальный ремонт. Департамент капстроительства Одесской облгосадминистрации уже объявило соответствующий тендер.

В частности, планируется полностью отреставрировать фасад здания ТЮЗа и заменить крышу, а также провести гидроизоляцию части фундамента и отремонтировать балкон.

Предварительно, заказчик оценил работы в 11,6 млн грн.

Читайте также: Одесский ТЮЗ получит звание академического

Как же выглядит сейчас знаменитый одесский театр? На месте побывал наш фотокорреспондент.

Да, судя по всему, ремонт нашему ТЮЗу действительно бы не помешал:

Кстати, напомним: в 2020 году Одесский ТЮЗ отпраздновал свое 90-летие.

Другие фоторепортажи “Одесской жизни”: