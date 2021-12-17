Одесский ТЮЗ ждет капитальный ремонт – как здание выглядит сейчас? (фоторепортаж)

Одесский Театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Юрия Олеши, расположенный в самом центре города, на улице Греческой, в скором времени ждет капитальный ремонт. Департамент капстроительства Одесской облгосадминистрации уже объявило соответствующий тендер.
В частности, планируется полностью отреставрировать фасад здания ТЮЗа и заменить крышу, а также провести гидроизоляцию части фундамента и отремонтировать балкон.
Предварительно, заказчик оценил работы в 11,6 млн грн.
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Как же выглядит сейчас знаменитый одесский театр? На месте побывал наш фотокорреспондент.
Да, судя по всему, ремонт нашему ТЮЗу действительно бы не помешал:
Кстати, напомним: в 2020 году Одесский ТЮЗ отпраздновал свое 90-летие.
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