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Одесский ТЮЗ ждет капитальный ремонт – как здание выглядит сейчас? (фоторепортаж)

Одесский ТЮЗ ждет капитальный ремонт – как здание выглядит сейчас? (фоторепортаж)

Одесский Театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Юрия Олеши, расположенный в самом центре города, на улице Греческой, в скором времени ждет капитальный ремонт. Департамент капстроительства Одесской облгосадминистрации уже объявило соответствующий тендер.

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В частности, планируется полностью отреставрировать фасад здания ТЮЗа и заменить крышу, а также провести гидроизоляцию части фундамента и отремонтировать балкон.

Предварительно, заказчик оценил работы в 11,6 млн грн.

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Как же выглядит сейчас знаменитый одесский театр? На месте побывал наш фотокорреспондент.

Да, судя по всему, ремонт нашему ТЮЗу действительно бы не помешал:

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Кстати, напомним: в 2020 году Одесский ТЮЗ отпраздновал свое 90-летие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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