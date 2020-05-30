В Одессе открыли памятник воинам АТО/ООС, погибшим на востоке Украины

Памятник погибшим воинам был открыт в пятницу, 29 мая, на территории военного городка штаба оперативного командования «Юг» в Одессе. Об этом сообщается на странице Facebook Южного регионального отделения Украинского института национальной памяти.

Монумент выполнен в виде стелы из черного шлифованного гранита и стоит на невысоком гранитном постаменте. Вверху высеченно отверстие в форме стилизованного украинского трезубца, ниже которого закреплен колокол. В верхней части стелы на камне высечен боевой лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!»

В торжествах по случаю открытия памятника приняли участие должностные лица командования «Юг», Генерального штаба ВСУ, Военно-морских сил Украины, управления Воздушного командования «Юг», Нацгвардии, регионального главка Национальной полиции и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщается, что «монумент – это глубокое уважение всем павшим в боях воинам из частей и подразделений войск оперативного командования «Юг» и тем кто умер от ран позже года военного противостояния на востоке нашей страны».

Напомним, что за шесть лет войны в Донбассе погибли 384 военнослужащих из частей и подразделений войск оперативного командования «Юг».

Фото: Южное региональное отделение Украинского института национальной памяти, Facebook

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