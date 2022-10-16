На Аллее Героев в Одессе открыли Казацкий Крест (фото)

Об этом сообщили Одесском городском совете.

Символ казачества, запорожцев, украинского рыцарства и войска – Казацкий Крест, торжественно открыли на Западном кладбище Одессы.

Там есть отдельный участок для захоронения военных. Здесь уже есть 8-метровый флагшток с государственным флагом Украины, установленный на День Независимости. Казацкий крест установлен рядом с ним.

Крест открыли в честь Дня защитников и защитниц Украины военные, представители городских и областных властей возложили цветы к памятному знаку.

«Еще давно есть традиция устанавливать казацкие кресты на захоронениях погибших за Украину. Теперь такой знак есть и в Одессе», — отметили в мэрии.

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