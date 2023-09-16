Екатерининская площадь в Одессе превращается в мемориал погибшим защитникам (фото)

Одесситы приносят флажки с именами погибших защитников Украины на Екатерининскую площадь. Инициатива принадлежит военным и их друзьям. Таким образом горожане чтят память погибших и напоминают об отсутствии мемориала в городе.

Идея почтить память погибших одесситов таким образом пришла бойцу Александру Колонтаю. Он рассказал коллегам из «Суспільне. Одеса», что натолкнуло его на это.

По его словам, он побывал в разных уголках на похоронах собратьев. В разных населенных пунктах всегда есть мемориал, возле которого можно почтить память погибших воинов.

У нас уже многие погибли. Однако в Одессе до сих пор нет такого мемориала.

делится мыслями Александр.

Место для чествования украинских воинов выбрали не случайно. Ведь россияне так обожаю Екатерину и все, что с ней связано.

Мы хотели еще раз подчеркнуть, что это – украинская площадь. К тому же это прекрасное место. Там ходит много людей. Они не должны забывать — идет война, —

считает инициатор.

На флажках написаны имена и позывные погибших военных из разных подразделений, на некоторых сразу несколько павших.

Александр надеется, что люди поддержат эту идею и будут приносить флажки с именами своих родных и близких людей, отдавших жизнь за свободу Украины.

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