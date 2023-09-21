В Одесі визначилися з назвою меморіалу захисникам, які загинули за Україну

Меморіал у сквері біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації, присвячений українцям, які загинули під час захисту своєї країни, називатиметься меморіалом “Борців за Україну”

Таке рішення ухвалила на своєму засіданні історико-топонімічна комісія при Одеській міській раді, повідомляє кореспондент “Одеського Життя”.

Питання на порядку денному було зазначено як “Про найменування меморіалу (Захисникам України) біля будівлі Одеської облдержадміністрації в межах проспекту Гагаріна та вулиці Канатної”.

Члени комісії після обговорення різних варіантів зупинилися на меморіалі “Борців за Україну”.

Роботи зі створення меморіалу розпочалися ще 2021 року, до повномасштабного російського вторгнення.

Перед цим Одеське життя писало, як буде виглядати меморіал Захисниками України, які віддали своє життя свободу своєї країни.

Громадськість Одеси критикує міську та обласну владу зі зволіканням створення такого меморіалу. На знак протесту родичі загиблих захисників навіть влаштували імпровізований меморіал на Катерининській площі Одеси. Вони залишають там прапори України, на яких написано імена загиблих.

На якому етапі зараз знаходиться будівництво меморіалу, який сьогодні отримав ім’я “Борців за Україну”, ми нещодавно розповідали у своєму фотортажі “Сквер за будівлею Одеської ОВУ став невпізнанним (фоторепортаж)”.

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