Парк-мемориал у Одесской ОГА: работы по созданию начались (фото)

Территорию вокруг здания Одесской облгосадминистрации (ОГА) назвать сквером сложно. Скорее, это парк. Сейчас, со стороны проспекта Шевченко, куда ведет аллея к центральному входу в ОГА, ничего не изменилось. А вот за зданием огромную аллею не узнать. Здесь начались работы по благоустройству этой зоны и созданию Мемориала и парка.

Мемориал будет посвящен трем трагическим страницам нашей страны: воинам, погибшим в борьбе за независимость Украины; героям Небесной Сотни и жертвам геноцида крымскотатарского народа.

Работы уже начались, установлен и информационный щит с видом будущих преобразований – в границах улицы Канатной и проспекта Гагарина. Аллея, где стартовали работы, ограждена строительной сеткой, старая плитка уже убрана.

Вся остальная территория парка пока свободна для прогулок и отдыха.

Напомним, концепция проекта Мемориала воинам, погибшим за независимость Украины, а также схема благоустройства территории была презентована и одобрена родственниками погибших воинов и ветеранскими организациями АТО.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о презентации концепции будущего Мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО. Его авторы – одесский скульптор Михаил Рева и архитектор Ната Головченко.

Мемориал будет представлять собой каменную плиту – стилобат размером 22,6 х 10,6 х 1 метров с отверстиями для высадки рябин, полива, подсветки, с облицовкой гранитными плитами с именами воинов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Ну в самом парке будет обновлено твердое покрытие, обустроена велодорожка, появятся новые скамейки и урны. Здесь также должны обустроить детскую площадку и территорию для выгула собак. Также предполагается дополнительное озеленение территории с устройством автоматической системы полива. Планируется и замена освещения (включая освещение пешеходных зон вдоль стилобата и лавочек) светодиодной лентой.

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