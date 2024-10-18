От «канавы» до парковки: за три года и 200 млн завершили ремонт Деволановского спуска

Ремонтные работы на Деволановском спуске начали еще в 2020 году, когда Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на сумму более 196 млн грн. Однако, из-за военного положения в 2022 году, договор с компанией «Ростдорстрой» был расторгнут. На тот момент работы уже выполнили на 157 млн грн. В октябре того же года горсовет снова объявил тендер на завершение ремонта, оценивая его в 61 млн грн, и подписал соглашение с тем же подрядчиком.

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В конце 2023 года мэрия дополнительно выделила еще 15 млн грн на ремонт системы водоотведения и восстановление дорожного покрытия. Несмотря на все потраченные средства, проблема с нагрузкой на центр города остается нерешенной, поскольку улица Еврейская, которая должна соединять Деволановский спуск с другими транспортными артериями, до сих пор находится в плохом состоянии.

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