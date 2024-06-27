Одесский Деволановский спуск будет закрыт для проезда до конца года

Одесский Деволановский спуск будет закрыт для проезда до конца года

В Одессе продлили временное закрытие движения автотранспорта по Деволановскому спуску в связи с продолжающимся капитальным ремонтом.

Соответствующее распоряжение подписал городской голоса, сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Читайте также: Одесский Деволановский: ремонт спуска заканчивается или продолжается? (фоторепортаж)

«В связи с капитальным ремонтом продлено временное закрытие движения автотранспорта по Деволаневскому спуску, на участке от улицы Еврейской до Карантинного спуска», – сказано в сообщении.

Запрет движения на указанном участке предусмотрен до 31 декабря 2024 года.

Ранее запрет на движение транспорта по Деволановскому спуску был продлен до 31 мая 2024 года.

Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает: обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного холста. Работы были начаты в 2021 году.

Как рассказывала в мае этого года «Одесская жизнь», на Деволановском спуске (именуемом в народе «канавой») исчезли «живописные руины».

Фото Марии Котовой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua