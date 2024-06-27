Одесский Деволановский спуск будет закрыт для проезда до конца года

Соответствующее распоряжение подписал городской голоса, сообщает пресс-служба одесской мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом продлено временное закрытие движения автотранспорта по Деволаневскому спуску, на участке от улицы Еврейской до Карантинного спуска», – сказано в сообщении.

Запрет движения на указанном участке предусмотрен до 31 декабря 2024 года.

Ранее запрет на движение транспорта по Деволановскому спуску был продлен до 31 мая 2024 года.

Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает: обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного холста. Работы были начаты в 2021 году.

Как рассказывала в мае этого года «Одесская жизнь», на Деволановском спуске (именуемом в народе «канавой») исчезли «живописные руины».

Фото Марии Котовой