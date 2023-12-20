В Одесі мостять бруківкою покинуту вулицю

Будівельники компанії “Ростдорбуд”, яку пов’язують із мером Одеси Геннадієм Трухановим, почали класти бруківку на поверхні нової бетонної основи вулиці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Цікаво, що мерія змогла витратити 61,8 млн. гривень на цю бруківку за тендером листопада 2022 року – через вісім місяців після початку повномасштабної війни. У міськраді це обґрунтували тим, що покриття “дозволить відкрити рух транспорту по спуску, зменшивши транспортне навантаження на інші вулиці, а також попередити підтоплення Митної площі та вул. Приморської”.

Фото: Олена Балаба

Зазначимо, що проект реконструкції Деволановського узвозу був актуальним до війни. Він розпочався у 2021 році, тоді на першу частину реконструкції витратили 157 млн. гривень. Планувалася реконструкція зруйнованих будівель на вулиці, щоби зробити з неї центр розваг для туристів.

Однак руїни, які нібито «затягували» початок ремонту Деволанівського узвозу 2020 року, так і залишилися «на своїх місцях».

Втім, хоча Деволанівський узвіз зараз покинутий, міська влада мала великі плани на його використання як транспортної магістралі. Експерти ж сумніваються, що це вдасться зробити. Чому читайте в нашій публікації: Деволанівський узвіз – що не так з ремонтом і чому він може не виправдати очікувань.