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Одесситка дважды “заминировала” мэрию на Косовской

Одесситка дважды “заминировала” мэрию на Косовской

В Одессе полицейские задержали “террористку”-рецидивистку, которая накануне уже второй раз “заминировала” здание мэрии на улице Косовской.

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Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области, сообщение об угрозе взрыва в здании по улице Косовской поступило в полицию в пятницу, 12 ноября. Но специальные службы никаких взрывчатых веществ или устройств, угрожающих гражданам, в здании не обнаружили.

В скором времени правоохранители вышли на “минера” – 44-летнюю местную жительницу и задержали ее.

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При этом в полиции отметили, что несколько недель назад одесситка уже “минировала” то же здание. Тогда по факту ложного сообщения правоохранители объявили женщине подозрение, а суд заключил ее под домашний арест.

Теперь за повторное заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан “террористке” может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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