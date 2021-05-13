Затонувший возле Одессы танкер Delfi стал государственным

Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на затонувший у берегов Одессы танкер Delfi.

Кабинет министров подал судебный иск к компании Mister Drake PC. Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, сообщили в пресс-службе Хозсуда.

Само же судебное решение в полном объеме опубликуют 24 мая.

Всю историю скандального танкера смотрите здесь в одном видео от “Одесской жизни”.

Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа ”Дельфин”.

Напомним, что 10 сентября танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.