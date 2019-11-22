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Новости Одессы и Одесской области

Танкер сел на мель близ Одессы: экипаж пытаются спасти, акваторию – защитить от экологической катастрофы

Танкер сел на мель близ Одессы: экипаж пытаются спасти, акваторию – защитить от экологической катастрофы

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый берет под свой контроль ситуацию с танкером Делфи и собирает оперативный штаб.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По последней информации, судно село на мель неподалеку от Одессы, из-за шторма эвакуация усложняются.

“В кратчайшие сроки экипаж корабля должен быть спасен, а акватория – защищена от экологической катастрофы”, – подчеркнул Максим Куцый.

По его словам, в штабе будут скоординированы усилия спасателей, пограничников, работников порта Южный и Одессы, администрации морских портов и медиков.

Фото: Максим Куцый

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