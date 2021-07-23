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На месте крушения танкера «Делфи» в море остался мусор – водолазы отреагировали на видео одесского экоактивиста (видео)

На месте крушения танкера «Делфи» в море остался мусор – водолазы отреагировали на видео одесского экоактивиста (видео)

В водолазной службе Администрации морских портов Украины (АМПУ) отреагировали на информацию одесского экоактивиста Владислава Балинского о том, что на месте крушения танкера «Делфи» в акватории пляжа «Собачьего» в море остался неубранный мусор.

Об этом активист сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

Ранее Балинский провел видеосъемку дна и обнародовал результаты.

«Я вам покажу, что осталось после того, как АМПУ отрапортовала, что полностью ликвидировала последствия», – прокомментировал активист.

На видео представлено, что на дне до сих пор лежат уже поросшие водорослями матерчатые буны, которыми пытались предотвратить разлив нефти с аварийного судна.

И вот сегодня, по словам Балинского, ему позвонили из водолазной службы АМПУ. Служба отреагировала на видео в Facebook и вышла для дополнительного обследования дна акватории пляжей «Дельфин» и «Собачий».

«Работы продолжаются», – пишет эколог.

Напомним, танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа «Дельфин».

10 сентября 2020 года танкер отбуксировали из Одессы в Черноморск.

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер Delfi.

Всю историю скандального танкера можно узнать из видео от «Одесской жизни».

Фото: скриншот с видео Владислава Балинского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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