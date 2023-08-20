В Одессе закупят саженцы деревьев на 6 млн гривен

В Одессе коммунальное предприятие «Горзелентрест» объявило тендер на шесть миллионов гривен для закупки саженцев деревьев. Об этом стало известно с сайта госзакипивель Prozorro.

Заказчиком выступило КП «Горзелентрест». КП планирует закупить 226 саженцев многолетних растений для благоустройства города. Представить предложение можно с 16 по 24 августа.

Среди списка закупок встречаются такие виды деревьев, как колонновидные грабы, ягодные тисы в форме шара, конуса и спирали, кедр Гималайский, вишня мелкопильчатая и другие растения. Снабжение растений должно быть осуществлено автомобильным транспортом.

Напомним, что житель Белгород-Днестровского района, пойманный в нацпарке «Тузловские лиманы» с дровами в авто, предстанет перед судом за незаконную порубку деревьев.

Фото: Prozorro