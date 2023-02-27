Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году

Цены на продукты в 2022 году шокировали нас уже не один раз: на гречку, яйца, сало. Даже ранее доступные овощи для борщевого набора. На одни и те же деньги теперь мы можем купить вдвое, а то и втрое меньше продуктов. Рассказываем как изменятся цены на продукты в 2023 году?

Хлеб: стоимость ржаного может вырасти

Хлебобулочные изделия за последний год подорожали в среднем на 30%. Причины – рост стоимости горючего, ситуация в энергетике и сокращение посевных площадей из-за оккупации рф.

В этом году вероятно еще большее сокращение площадей. По прогнозам аграриев, урожай зерновых ожидается на уровне 34 миллиона тонн. И хотя это на 43% меньше прошлогоднего урожая, зерновых для внутреннего потребления, говорят, хватит. Напомним, что Украина выращивает сельскохозяйственной продукции в 5-6 раз больше, чем потребляет.

В первом полугодии прогнозируют только подорожание ржаного хлеба, так как урожай ржи, который собрали осенью, недостаточный. В целом дефицит хлеба нам не грозит, а стоимость может вырасти еще на 5-7%.

Крупы: стоимость будет стабильной

Летом прошлого года всех шокировала цена на гречку – 100 гривен за 800-граммовый пакет. Но после сбора нового урожая крупа подешевела. Здесь сыграла роль не только урожайность гречихи, но и падение объема потребления. По официальным данным, почти 8 миллионов человек покинули территорию Украины из-за войны. То есть, внутренний рынок потребления самой популярной крупы сократился, и ее хватает. Но дальше снижаться цены на гречку не будут.

Не так значительно – всего на 2-5 гривен – упала стоимость пшена и длиннозернистого риса.

В течение года значительного увеличения цен на крупы не предвидится. Здесь более или менее все должно быть стабильно.

Сахар и подсолнечное масло: незначительное колебание цены

За последние месяцы особых изменений в цене на эти продукты не наблюдалось. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим другие цифры на ценниках, но они будут в пределах инфляции – 5-7%.

Яйца могут незначительно подешеветь

Вслед за гречкой ценовой рекорд в прошлом году поставили яйца. Рост цены составил около 70%. Это связывают с потерей птицефабрик на юге и востоке страны. А также – с использованием генераторов. В скором времени ситуация может измениться. В связи с увеличением поголовья кур у производителей будут основания снизить цены на яйца до 40-50 гривен за десяток.

Но падение цен будет возможно только после Пасхи (16 апреля). По старым ценам, по 20-30 гривен за десяток, яиц уже не будет.

Молоко и молочные продукты: цены снизятся ближе к лету

На рынке молочных продуктов закупочные цены у производителей стабильны уже в течение двух месяцев. Но ситуация в энергетике остается непростой, что, естественно, влияет на стоимость производства и хранения. И отражается на ценах. Ближе к лету надои молока традиционно вырастут. Если ситуация с энергоснабжением стабилизируется, то есть надежда, что молочные продукты станут доступнее.

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Мясо и птица: подорожают в ближайшее время

Весной можно ожидать роста цен на свинину, которая сейчас немного подешевела. Телятина по-прежнему держит позиции (в среднем 180 – 200 гривен за килограмм). А курица традиционно растет в цене, как и растет спрос на нее. Ожидается, что цены на свинину и птицу будут расти до мая и увеличатся, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, до 3%.

Почти на 50% подорожало осенью и свежее сало. Уже в этом году цена в магазинах успела вырасти на несколько гривен, а на рынке этот продукт можно найти по цене от 100 гривен за килограмм.

Рыба: цены будут стабильно высокими

По сравнению с мясом рыба пользуется меньшим спросом у потребителя – из-за высокой стоимости. Тем не менее цены не падают. К примеру, за прошлый год рыба подорожала более чем на 40%. Элитные виды – и того больше. Морская рыба в магазинах преимущественно – импорт, который привязывается к курсу доллара. Год назад (накануне войны) курс был 28 гривен за доллар, а сейчас — 36-40 гривен. Плюс – расходы на логистику.

Речной рыбы, с учетом сезонности и оккупированных территорий, у нас тоже недостаточно, что также сказывается на цене.

Овощи: до нового урожая вряд ли станут дешевле

Цены на овощи борщевого набора традиционно будут расти включительно до июня, но с новым урожаем пойдут вниз – говорят эксперты. Это связано с затратами на хранение. Чем дольше продукция хранится на складах, тем больше затрат идет на ее хранение.

Среди овощей больше всего удивляет лук, цена на который «добегает» до 50 гривен за килограмм. Выше обычной цены продают и морковь – 33-35 гривен за килограмм. И в ближайшее время снижения цен на эти овощи ждать не приходится.

Также большинство тепличных хозяйств Украины из-за высоких цен на электроэнергию, газ и частые отключения электроэнергии прекратили свою деятельность. В результате имеем рост цен на огурцы, помидоры, редис, зелень.

Почему растут цены на продукты

Рост цен на продукты — это инфляция. За прошедший год инфляция составила около 26%. В бюджете на 2023 год заложена инфляция в 28%, а Нацбанк называет цифру на уровне 18-20%.

Экономисты говорят, что этот год — более прогнозируемый в ценовом плане. Конечно, значительного снижения цен на продукты ждать не стоит. Но и рост, вероятнее всего, будет незначительным.

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