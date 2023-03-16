Обман потребителей или необходимость: почему в Украине дорожают продукты?

С началом полномасштабного вторжения россии цены на продукты питания в Украине значительно выросли. На некоторые группы товаров они поднялись сразу в несколько раз. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом, и выяснила, чем обусловлено постоянное подорожание товаров и можно ли сказать, что повышение цен – это обман потребителей?

По данным Госстата, за год войны цены на продукты питания в среднем поднялись на 31,5%. Больше всего подорожали яйца (на 80,3%) и фрукты (на 74,9%). Также значительно увеличились цены на рыбу (44,1%), овощи (36,2%), сахар (32,5%), макароны (25,8%), мясо (23,2%), хлеб (19,3%), молоко (17,4%) и подсолнечное масло (14,1%).

Почему цены на продукты растут?

По словам одесского экономиста Эдуарда Каражии, причин для роста цен в Украине много – есть среди них и объективные, и субъективные.

«Мы наблюдаем и объективный рост затрат на производство, и выросшие экономические риски, и долгое отсутствие электричества, и изменение логистики, и сокращение рынка потребления из-за выезда украинцев за границу. Но, конечно, есть и такие предприниматели, которые увеличивают цены на свой товар просто по принципу «А вдруг пройдет?», «На будущее», – объясняет Эдуард Каражия.

Причина №1: оккупация Херсонской области

Резкое подорожание яиц и овощей во многом было связано с оккупацией Херсонской области. Сельхозпредприятия и склады там были разрушены, а новый урожай просто не было возможности посадить.

«Мы знаем, что самая крупная в Европе птицефабрика в Херсонской области – 4,5 млн голов – была уничтожена. Поэтому рынок Украины не досчитался этого количества яиц и мяса. Но с освобождением этой территории мы можем надеяться, что цена на так называемый «борщевой набор» через какое-то время, наоборот, снизится, потому что наши аграрии снова начнут свою работу», – говорит экономист.

Причина №2: изменение логистики

Во многом продукты подорожали из-за изменения условий их доставки до потребителя. По словам Эдуарда Каражии, раньше товары чаще всего доставляли морским транспортом – самым дешевым из существующих. В новых условиях от этого типа логистики пришлось отказаться. Теперь продукты перевозят в основном автомобилями. Этот тип логистики – самый дорогой, а рост цен на топливо так же отражается на конечной цене товаров, которые мы видим в магазинах.

Причина №3: отключения света

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины и, как следствие, отключения света, стали шоковым испытанием не только для обычных жителей, но и для бизнеса. По данным Минэкономики, из-за отключений света предпринимателям пришлось сократить рабочее время на производствах и решать проблемы с готовой продукцией, хранить которую стало гораздо труднее. Покупка генераторов и топлива для их работы также повлияла на увеличение стоимости товаров.

Причина №4: открытие «зерновых коридоров»

Из-за войны нашу страну покинули, по разным оценкам, от 7 до 12 миллионов человек, а значит, производители не досчитались такого же количества покупателей. В этих условиях цены на некоторые продукты долгое время не повышали сознательно, чтобы спрос на скоропортящиеся товары не падал. Но с открытием «зерновых коридоров» ситуация в экономике выровнялась, и цены закономерно пошли вверх.

«Цены на яйца очень долго держались в районе 2 гривен (за штуку), в то время как другие группы товаров дорожали. Это было связано с тем, что потребление яиц упало, а курицы продолжали нестись. Товар нужно было как-то реализовывать. Производителям приходилось держать цены низкими, чтобы продукцию раскупали до того, как она успеет испортиться. С открытием «зерновых коридоров» наш товар пошел за границу, а сроки реализации яиц стали не такими критичными. Поэтому мы сразу увидели рост цен на яйца. Аналогичная ситуация произошла и с куриным мясом», – объясняет Эдуард Каражия.

Причина №5: рост цен на схожие товары

По словам эксперта, рост цен на одни продукты питания может повлиять на всю группу товаров, даже если какие-то продукты из нее формально не должны были бы подорожать.

«Возьмем мед. Его урожай был собран еще в 2021 году, все затраты на его сборку были покрыты до войны. Но цены на мед все равно поднялись, потому что они в целом поднялись на всю эту группу товаров: конфитюр, варенье и т.д. Можем ли мы обвинить предпринимателей? Нет, потому что они просто предлагают свою цену. Если покупатель согласен – покупает, не согласен – не покупает товар», – объясняет экономист.

Обманывают ли нас магазины?

По мнению экономиста, обмануть потребителя в магазине сегодня почти невозможно, потому что экономика у нас работает по принципу свободного рынка. Если спрос на какой-то товар резко падает, цены – на него понижаются, и наоборот.

«В войну как раз проблема продать продукцию, какая бы она ни была. И любой производитель сегодня не заинтересован в необъективном завышении цен, особенно на те товары, которые имеют ограниченный срок годности. А магазины цены не назначают, они просто сдают в аренду свои полки. Более того, продукция торговых марок, которые принадлежат самим супермаркетам, обычно стоит на 5-10% дешевле, потому что для своего товара есть свои привилегии: например, низкая арендная плата», – объясняет Эдуард Каражия.

По словам директора одного из сетевых супермаркетов Ирины Залинской, торговые сети делают минимальную наценку на товары, а зачастую и сами являются инициаторами акций и скидок.

«В нашей торговой сети есть разные программы лояльности: «карта соседа», социальная программа скидок. Также каждые две недели мы печатаем газету с новыми акционными предложениями. Для этого наша торговая сеть договаривается с поставщиком о снижении цен на определенные товары, и мы не ставим на них свою наценку. Таким образом продукты получаются дешевле на 20-30%», – рассказывает Ирина Залинская.

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