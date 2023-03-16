Новости Одессы и Одесской области

Обман потребителей или необходимость: почему в Украине дорожают продукты?

Обман потребителей или необходимость: почему в Украине дорожают продукты?

С началом полномасштабного вторжения россии цены на продукты питания в Украине значительно выросли. На некоторые группы товаров они поднялись сразу в несколько раз. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом, и выяснила, чем обусловлено постоянное подорожание товаров и можно ли сказать, что повышение цен – это обман потребителей?

По данным Госстата, за год войны цены на продукты питания в среднем поднялись на 31,5%. Больше всего подорожали яйца (на 80,3%) и фрукты (на 74,9%). Также значительно увеличились цены на рыбу (44,1%), овощи (36,2%), сахар (32,5%), макароны (25,8%), мясо (23,2%), хлеб (19,3%), молоко (17,4%) и подсолнечное масло (14,1%).

Почему цены на продукты растут?

По словам одесского экономиста Эдуарда Каражии, причин для роста цен в Украине много – есть среди них и объективные, и субъективные.

Эксперт Эдуард Каражия

Эдуард Каражия

«Мы наблюдаем и объективный рост затрат на производство, и выросшие экономические риски, и долгое отсутствие электричества, и изменение логистики, и сокращение рынка потребления из-за выезда украинцев за границу. Но, конечно, есть и такие предприниматели, которые увеличивают цены на свой товар просто по принципу «А вдруг пройдет?», «На будущее», – объясняет Эдуард Каражия.

Причина №1: оккупация Херсонской области

Резкое подорожание яиц и овощей во многом было связано с оккупацией Херсонской области. Сельхозпредприятия и склады там были разрушены, а новый урожай просто не было возможности посадить.

«Мы знаем, что самая крупная в Европе птицефабрика в Херсонской области – 4,5 млн голов – была уничтожена. Поэтому рынок Украины не досчитался этого количества яиц и мяса. Но с освобождением этой территории мы можем надеяться, что цена на так называемый «борщевой набор» через какое-то время, наоборот, снизится, потому что наши аграрии снова начнут свою работу», – говорит экономист.

Цены на овощи

Причина №2: изменение логистики

Во многом продукты подорожали из-за изменения условий их доставки до потребителя. По словам Эдуарда Каражии, раньше товары чаще всего доставляли морским транспортом – самым дешевым из существующих. В новых условиях от этого типа логистики пришлось отказаться. Теперь продукты перевозят в основном автомобилями. Этот тип логистики – самый дорогой, а рост цен на топливо так же отражается на конечной цене товаров, которые мы видим в магазинах.

Причина №3: отключения света

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины и, как следствие, отключения света, стали шоковым испытанием не только для обычных жителей, но и для бизнеса. По данным Минэкономики, из-за отключений света предпринимателям пришлось сократить рабочее время на производствах и решать проблемы с готовой продукцией, хранить которую стало гораздо труднее. Покупка генераторов и топлива для их работы также повлияла на увеличение стоимости товаров.

Супермаркет, покупатели

Причина №4: открытие «зерновых коридоров»

Из-за войны нашу страну покинули, по разным оценкам, от 7 до 12 миллионов человек, а значит, производители не досчитались такого же количества покупателей. В этих условиях цены на некоторые продукты долгое время не повышали сознательно, чтобы спрос на скоропортящиеся товары не падал. Но с открытием «зерновых коридоров» ситуация в экономике выровнялась, и цены закономерно пошли вверх.

«Цены на яйца очень долго держались в районе 2 гривен (за штуку), в то время как другие группы товаров дорожали. Это было связано с тем, что потребление яиц упало, а курицы продолжали нестись. Товар нужно было как-то реализовывать. Производителям приходилось держать цены низкими, чтобы продукцию раскупали до того, как она успеет испортиться. С открытием «зерновых коридоров» наш товар пошел за границу, а сроки реализации яиц стали не такими критичными. Поэтому мы сразу увидели рост цен на яйца. Аналогичная ситуация произошла и с куриным мясом», – объясняет Эдуард Каражия.

Причина №5: рост цен на схожие товары

По словам эксперта, рост цен на одни продукты питания может повлиять на всю группу товаров, даже если какие-то продукты из нее формально не должны были бы подорожать.

Фрукты в супермаркете

«Возьмем мед. Его урожай был собран еще в 2021 году, все затраты на его сборку были покрыты до войны. Но цены на мед все равно поднялись, потому что они в целом поднялись на всю эту группу товаров: конфитюр, варенье и т.д. Можем ли мы обвинить предпринимателей? Нет, потому что они просто предлагают свою цену. Если покупатель согласен – покупает, не согласен – не покупает товар», – объясняет экономист.

Обманывают ли нас магазины?

По мнению экономиста, обмануть потребителя в магазине сегодня почти невозможно, потому что экономика у нас работает по принципу свободного рынка. Если спрос на какой-то товар резко падает, цены – на него понижаются, и наоборот.

«В войну как раз проблема продать продукцию, какая бы она ни была. И любой производитель сегодня не заинтересован в необъективном завышении цен, особенно на те товары, которые имеют ограниченный срок годности. А магазины цены не назначают, они просто сдают в аренду свои полки. Более того, продукция торговых марок, которые принадлежат самим супермаркетам, обычно стоит на 5-10% дешевле, потому что для своего товара есть свои привилегии: например, низкая арендная плата», – объясняет Эдуард Каражия.

По словам директора одного из сетевых супермаркетов Ирины Залинской, торговые сети делают минимальную наценку на товары, а зачастую и сами являются инициаторами акций и скидок.

Директор супермаркета

Ирина Залинская

«В нашей торговой сети есть разные программы лояльности: «карта соседа», социальная программа скидок. Также каждые две недели мы печатаем газету с новыми акционными предложениями. Для этого наша торговая сеть договаривается с поставщиком о снижении цен на определенные товары, и мы не ставим на них свою наценку. Таким образом продукты получаются дешевле на 20-30%», – рассказывает Ирина Залинская.

Читайте также: Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта
    Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта

    Международный женский день 8 марта уже завтра. Впрочем, у нас его чаще называют праздником весны и  женственности. Мужчины традиционно дарят женщинам в этот день букеты цветов. А мы расскажем вам, сколько это стоит.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить
    Почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить

    В начале февраля украинские операторы мобильной связи сообщили, что поднимают цены на тарифные планы. Это вызвало волну возмущений среди пользователей. Давайте разберемся, из-за чего это произошло и как предлагают нам сэкономить?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году
    Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году

    Цены на продукты в 2022 году шокировали нас уже не один раз: на гречку, яйца, сало. Даже ранее доступные овощи для борщевого набора. На одни и те же деньги теперь мы можем купить вдвое, а то и втрое меньше продуктов. Рассказываем как изменятся цены на продукты в 2023 году?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где и как в Одессе получить гуманитарную помощь от благотворительных фондов
    Где и как в Одессе получить гуманитарную помощь от благотворительных фондов

    Война — самое тяжкое испытание, которое выпало на долю украинского народа. Отсутствие нормальных условий для жизни, холод, голод, страх — чтобы пережить все это, нужно иметь огромное мужество. Как и где получить помощь в это тяжелое время, когда все ресурсы нацелены на фронт и поддержку ВСУ?

    ПОДРОБНЕЕ
  • От чего будут зависеть цены на яйца?
    От чего будут зависеть цены на яйца?

    По новым требованиям, яйца в Украине теперь будут сортировать по классам А и В, ориентируясь на вес и внешний вид. От принадлежности яиц к определенному классу и будет зависеть их стоимость. Такие требования разработаны в соответствии с рекомендациями Евросоюза, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить