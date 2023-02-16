Новости Одессы и Одесской области

От чего будут зависеть цены на яйца?

От чего будут зависеть цены на яйца?

По новым требованиям, яйца в Украине теперь будут сортировать по классам А и В, ориентируясь на вес и внешний вид. От принадлежности яиц к определенному классу и будет зависеть их стоимость. Такие требования разработаны в соответствии с рекомендациями Евросоюза, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В класс А будут попадать только яйца с чистой, невредимой скорлупой и малоподвижным желтком без четкого контура.

Эти яйца разделят по весу:

  • «XL» («очень крупные») – 73 г и больше;
  • «L» («большие») – 63 г и более, однако менее 73 г;
  • «М» («средние») – 53 г и более, однако менее 63 г;
  • «S» («малые») – менее 53 г.

Все остальные яйца, не соответствующие вышеперечисленным параметрам, будут автоматически относиться к категории В.

Самыми дорогими будут яйца класса А размера XL, а дешевле всего покупателям обойдется товар класса В.

В скором времени, как прогнозируют эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса, яйца подешевеют. Это связано с весенним потеплением и увеличением поголовья кур. К Пасхе стоимость популярного продукта снизится на 10–15%. А после праздников цена снизится еще на 35-40%.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить