От чего будут зависеть цены на яйца?

По новым требованиям, яйца в Украине теперь будут сортировать по классам А и В, ориентируясь на вес и внешний вид. От принадлежности яиц к определенному классу и будет зависеть их стоимость. Такие требования разработаны в соответствии с рекомендациями Евросоюза, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В класс А будут попадать только яйца с чистой, невредимой скорлупой и малоподвижным желтком без четкого контура.

Эти яйца разделят по весу:

«XL» («очень крупные») – 73 г и больше;

«L» («большие») – 63 г и более, однако менее 73 г;

«М» («средние») – 53 г и более, однако менее 63 г;

«S» («малые») – менее 53 г.

Все остальные яйца, не соответствующие вышеперечисленным параметрам, будут автоматически относиться к категории В.

Самыми дорогими будут яйца класса А размера XL, а дешевле всего покупателям обойдется товар класса В.

В скором времени, как прогнозируют эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса, яйца подешевеют. Это связано с весенним потеплением и увеличением поголовья кур. К Пасхе стоимость популярного продукта снизится на 10–15%. А после праздников цена снизится еще на 35-40%.

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