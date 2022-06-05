Обход блокады: в Измаиле придумали запускать по Дунаю контейнерные караваны

Первый из них уже прибыл в Румынию и готовится вернуться назад. В него вошли 300 двадцатифутовых контейнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского Дунайского пароходства (УДП).

Впервые контейнерный караван сформировали в конце мая. В него вошли самоходное судно «Капитан Ширков» и пять барж. Это позволило перевезти в караване в общей сложности 300 контейнеров.

Сейчас разгрузочные работы в Констанце завершены. Большая часть каравана (180 контейнеров) уже загружены импортным грузом.

В компании отметили, что контейнерное направление – это возможность использовать речной флот пароходства более эффективно.

Ведь караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласты. В то же время, контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

«Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозка будет расти – мы это уже чувствуем», — отметил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.

Напомним, что черноморские порты Украины, в том числе Одесский, Южненский и Черноморский заблокированы военным флотом российской федерации.

Ранее сообщалось , что около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины. То есть в море образовалоась самая настоящая пробка.