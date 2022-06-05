Новости Одессы и Одесской области

Обход блокады: в Измаиле придумали запускать по Дунаю контейнерные караваны

Обход блокады: в Измаиле придумали запускать по Дунаю контейнерные караваны

Первый из них уже прибыл в Румынию и готовится вернуться назад. В него вошли 300 двадцатифутовых контейнеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского Дунайского пароходства (УДП).

Впервые контейнерный караван сформировали в конце мая. В него вошли самоходное судно «Капитан Ширков» и пять барж. Это позволило перевезти в караване в общей сложности 300 контейнеров.

Сейчас разгрузочные работы в Констанце завершены. Большая часть каравана (180 контейнеров) уже загружены импортным грузом.

В компании отметили, что контейнерное направление – это возможность использовать речной флот пароходства более эффективно.

Ведь караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласты. В то же время, контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

«Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозка будет расти – мы это уже чувствуем», — отметил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.

речной контейнерный караван речной контейнерный караван

Напомним, что черноморские порты Украины, в том числе Одесский, Южненский и Черноморский заблокированы военным флотом российской федерации.

Ранее сообщалось , что около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины. То есть в море образовалоась самая настоящая пробка.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить