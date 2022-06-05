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Одесская Книжка: изменился ли курс?

Одесская Книжка: изменился ли курс?

Не одними воздушными тревогами и «прилетами» живет город. И хотя тревога не покидает нас уже более ста дней войны, город жив, город дышит и даже умудряется после очередных тревожных новостей шагать жизнеутверждающим курсом. Куда сегодня? На знаменитую одесскую Книжку.

Помнится, в тридцать первый день военного положения в Одессе мы отправились на одесскую Книжку и убедились, каким курсом она идет, чем дышит.

Что изменилось на сегодняшний день? Ну разве что курс доллара, а вот основной курс рынка на Александровском проспекте тот же: жизнеутверждающий.

Снова уличное пианино приглашает всех желающих поиграть.

пианино на книжке

Выставка плакатов поражает разнообразием выражения одной-единственной идеи — нашей скорейшей Победы, «особого» отношения к врагу, где рулит не только ненависть, но и откровенное презрение. Каждая такая «картинка» — как жало. Язык плаката ведь особенный, а с 24 февраля это его качество обострилось, стало по-настоящему жалящим…

антивоенные плакаты на Книжке антивоенные плакаты на Книжке

Впрочем, не успеете вы изучить плакаты, как звуки живой музыки позовут вас занять место, чтобы увидеть ставший уже знаменитым музыкально-театральный балкон на Александровском проспекте.

концерт на книжке концерт на балконе

Вот же как получилось: Книжка теперь стала зрительным залом, балкон — сценой. Впрочем, как мы сегодня убедились, оркестр радовал многочисленных зрителей не только на балконе, но и под ним.

И кто сказал, что Музы умолкают, когда идет война?..

Это нужно видеть и слышать! Каждое выступление сопровождается такими овациями, такими восторженными возгласами, что забываешь обо всем.

концерт на балконе концерт на Книжке

 

— Я живу на Пересыпи. На Книжке до войны бывала ну очень редко. Теперь стараюсь сюда приезжать почаще, особенно по субботам и воскресеньям… Не знаю, как у кого, но когда ночью воздушная тревога, то после этого я уже не могу заснуть. Нервничаю много. А здесь такой заряд бодрости и оптимизма получаешь! — говорит одесситка Ирина.

— Всегда Книжку любил. А теперь именно здесь самое одесское место в дни войны получилось — в лучшем понимании, — услышала я еще один вывод от пожилого одессита.

На Книжке сейчас слушают музыку и собирают средства для наших ВСУ, поднимают друг другу настроение, изучают выложенный товар и пьют кофе-чай-какако.

концерт на Книжке

 

Есть люди, которые приходят сюда «просто так» — посидеть, наполниться всем увиденным-услышанным. А все увиденное-услышанное на известном совершенно особенным рынке в самом центре города смотрится и слышится с особым позитивом.

Это же наша Книжка, которая уже более ста дней войны не меняет свой такой главный одесский курс!..

 

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Фото Марии Котовой

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