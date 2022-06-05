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Россия опять «сбила» самолет над Одессой с американским оружием

Россия опять «сбила» самолет над Одессой с американским оружием

В миноборны, а точнее убийств и вранья, российской федерации сообщили 5 июня о том, что сбили над Одессой транспортный самолет с самолет с оружием от западных союзников Украины.

Точно такое же сообщение в рашистском министерстве делали вчера, 4 июня. И до этого еще три раза в течении последних полутора месяцев. Были подобные заявления от рф и раньше.

Все подобные сообщения были опровергнуты как как силами обороны Одесской области, так и министерством обороны США.

О сегодняшнем фейке про сбитый самолет довольно эмоционально высказался спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:

Честно говоря, уже не очень смешно, но приходится не опровергать, а убирать фейковое дерьмо от министерства позора московии, которое о очередной раз заявило, что уничтожило над Одессой украинский самолет. Это, знаете, история того же рода, что «Киев за три дня» и «в первый день мы уничтожили всю украинскую авиацию и ПВО».

Тогда почему же вы, орки, боитесь сюда летать, и стреляете из-за угла ракетами своими падлючими и убиваете украинцев. Страна-агрессор – агрессор и в своей лжи. … Опять ваши усилия впустую.

Информацию о сбитии украинского самолета в Одесской области опровергло также командование Воздушных сил ВСУ. «Это фейк. Если верить их заявлениям, то они уже как минимум две украинские армии уничтожили», — сказал спикер командования Юрий Игнат.

Информацию о «регулярных падениях» в Одесской области украинских самолетов с западным военным грузом опровергали даже в Пентагоне.

«Ни один самолет не был сбит. Нет никаких признаков того, что они россияне нанесли удар по содержанию помощи», – заявлял представитель Пентагона в середине апреля после первого заявления России на эту тему.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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