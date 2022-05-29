Новости Одессы и Одесской области

В Черном море образовался затор из судов, перевозящих украинской зерно

В Черном море образовался затор из судов, перевозящих украинской зерно

Около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины.

Об этом сообщает издание Forbes.

Почти треть из этих судов стоят в очереди, чтобы вывезти украинское зерно из портов на Дунае.

«В Румынии не хватает лоцманов для проведения судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика», – такую причину возникновения морской назвал представитель консалтинговой компании The Charterers Олег Солодухов.

Украина через морские порты экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около 47 млрд. долларов США. После начала полномасштабной войны, развязанной Россией, все украинские порты, кроме дунайских, прекратили работу. Последние переориентировали на себя часть экспорта и увеличили количество грузоотправлений в четыре раза. Сейчас на них, по словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова приходится 24% от экспорта.

Сейчас румынская сторона в состоянии проводить по каналу не более пяти судов в сутки. Это в разы меньше, чем нужно. Недавно время ожидания очереди на проход по каналу составляло четыре–семь дней. Но сейчас каждые сутки пробка растет. Время ожидания в очереди на проход по каналу теперь составляет до трех недель.

Средний период ожидания судозахода в украинские порты с начала войны составляет 14 дней.

Из-за таких простоев владельцы грузов несут финансовые потери, доходящие до трети стоимости фрахта. «Теперь судовладельцы начисляют время фрахта не с момента захода в порт, а с момента попадания в пробку», – говорит Солодухов.

карта с положением судов

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Европейском Союзе будут решать, как разблокировать Одесские порты. Сейчас судоходство в Черном море у украинских берегов блокирует флот российских оккупантов.

Источник: Избирком

Заглавное фото иллюстративное: Ukrainian Shipping Magazine

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить