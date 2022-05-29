В Черном море образовался затор из судов, перевозящих украинской зерно

Около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины.

Об этом сообщает издание Forbes.

Почти треть из этих судов стоят в очереди, чтобы вывезти украинское зерно из портов на Дунае.

«В Румынии не хватает лоцманов для проведения судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика», – такую причину возникновения морской назвал представитель консалтинговой компании The Charterers Олег Солодухов.

Украина через морские порты экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около 47 млрд. долларов США. После начала полномасштабной войны, развязанной Россией, все украинские порты, кроме дунайских, прекратили работу. Последние переориентировали на себя часть экспорта и увеличили количество грузоотправлений в четыре раза. Сейчас на них, по словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова приходится 24% от экспорта.

Сейчас румынская сторона в состоянии проводить по каналу не более пяти судов в сутки. Это в разы меньше, чем нужно. Недавно время ожидания очереди на проход по каналу составляло четыре–семь дней. Но сейчас каждые сутки пробка растет. Время ожидания в очереди на проход по каналу теперь составляет до трех недель.

Средний период ожидания судозахода в украинские порты с начала войны составляет 14 дней.

Из-за таких простоев владельцы грузов несут финансовые потери, доходящие до трети стоимости фрахта. «Теперь судовладельцы начисляют время фрахта не с момента захода в порт, а с момента попадания в пробку», – говорит Солодухов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Европейском Союзе будут решать, как разблокировать Одесские порты. Сейчас судоходство в Черном море у украинских берегов блокирует флот российских оккупантов.

Источник: Избирком

Заглавное фото иллюстративное: Ukrainian Shipping Magazine