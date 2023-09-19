В боях за Клещеевку погиб доброволец из Одесской области

Жизнь Олега Кравченко из Саратской громады оборвалась вблизи населенного пункта Клещеевка под Бахмутом. Ему теперь навсегда останется 37…

Про гибель героя сообщил Саратский поселковый совет.

Родился Олег 7 августа 1986 года в селе Светлодолинское. Окончил местную школу, затем некоторое время работал на АЗС в городе Белгород-Днестровский.

После полномасштабного вторжения рф в Украину мужчина добровольно пошел защищать Родину.

Родные, друзья и знакомые всегда отзывались о нем как о порядочном человеке с твердыми принципами и множеством планов на будущее. Однако 11 сентября Олег погиб.

Похоронили героя вчера, 18 сентября, в родном селе.

Отметим, о том, что украинские войска освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении 18 сентября сообщил глава пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш:

«Мы подтверждаем освобождение. Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады национальной полиции «Лють». Клещеевка освобождена, она украинская»

Напомним, какой ценой дается освобождение украинских земель: